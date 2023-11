Un atelier de partage de la loi d'orientation de la protection sociale avec la société civile et les partenaires au développement a eu lieu hier. Lors de cette rencontre, la déléguée générale a rappelé que la protection sociale est aujourd’hui considérée comme un droit humain dont l’État demeure le principal garant. Cette reconnaissance, selon Aminata Sow, est le fruit de l’engagement international en faveur de la protection sociale qui transparaît dans les objectifs de développement durable (ODD) et l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

Au Sénégal, poursuit-elle, le gouvernement a inscrit la protection sociale au cœur des politiques publiques. Son inscription dans l’axe 2 du Plan Sénégal émergent (PSE), "Capital humain, protection sociale et développement durable", en est la parfaite illustration, d’après elle. Cette ambition volontariste est réaffirmée dans la Stratégie nationale de protection sociale (SNPS) dont les objectifs épousent les orientations de la recommandation 202 de l’Organisation internationale du travail (OIT) sur les socles de protection sociale pour garantir une couverture sanitaire et un minimum de revenus aux populations. "L’avant-projet de loi d’orientation de la protection sociale qui nous réunit est le résultat d’un long processus qui a été participatif et itératif.

En effet, l’atelier d’élaboration tenu en octobre 2022 était assorti d’une série de fortes recommandations, dont une large concertation sur le cadre juridique et réglementaire de la protection sociale. Cette présente rencontre s’inscrit dans cette dynamique et est la suite de celle tenue au mois d’août avec le Parlement, le Haut conseil des collectivités territoriales, le Conseil économique, social et environnemental et les élus locaux. Elle a pour objectif de partager les grandes orientations dudit avant-projet de loi d’orientation et de les valider ensemble, afin de faciliter le processus de son adoption dans une optique de recherche d’un consensus fort sur le cadre juridique de la protection sociale qui définit les rôles et responsabilités des acteurs du secteur", a-t-elle confié.

...En outre, elle est d'avis que la loi d’orientation constitue une réponse aux défis de gouvernance et de financement de la protection sociale. Elle permet, à cet effet, d’une part, de décliner les règles et les mécanismes qui régissent le champ de la protection sociale et, d’autre part, d’institutionnaliser un socle minimum de protection sociale, les principes fondamentaux de son financement durable ainsi que le cadre juridique de sa territorialisation.

"Dans cette perspective, le chef de l’État a appelé à la finalisation du projet de loi d’orientation pour consolider et sanctuariser les acquis en matière de politique de protection sociale. J’espère que les conclusions qui vont ressortir de nos échanges vont sans nul doute vous permettre de faire le plaidoyer auprès de vos institutions respectives pour susciter l’engouement d’accélérer le processus d’adoption de la loi d’orientation de la protection sociale'’, a-t-elle souhaité. À signaler que ledit projet de loi d'orientation est articulé autour de six chapitres. Il s'agit des dispositions générales, organisation de la protection sociale, mesures de protection sociale, financement de la protection sociale, mécanismes d'évaluation, des suivis et de réclamations et dispositions générales.