Le G7 et le gouvernement se réjouissent de l'exécution de leur protocole d'accords, un peu plus d'un an après sa signature.

Plus d'un an après la signature du protocole d'accords entre le regroupement des syndicats d'enseignants (G7) et le gouvernement, c'est l'heure du bilan afin d'apprécier le degré de mise en œuvre dudit protocole. Dans l'ensemble, les deux parties se satisfont des résultats, même si des avancées peuvent encore être attendues. "C'était le moment pour nous et le G7 de passer en revue le protocole qui a été signé, il y a maintenant plus d'une année, entre le gouvernement et les syndicats d'enseignants. Il ressort de ce monitoring que les principaux points de la plateforme revendicative d'alors ont été satisfaits, notamment au point de vue financier avec la matérialisation effective des revalorisations salariales", a fait savoir le ministre de la Fonction publique et de la Transformation du secteur public, Gallo Ba.

"Toutefois, poursuit le maire de Mbacké, nous avons aussi soulevé d'autres points que je qualifierais d'additionnels. Ceux-ci concernent la recette foncière pour que les enseignants puissent disposer de terrains qui serviront d'habitat. Nous verrons avec le ministre de l'Urbanisme Abdoulaye Seydou Sow pour que cette question soit prise en compte le plus rapidement possible. Notre logique, c'est de tout mettre en œuvre pour une école sans mouvement d'humeur. Sans le calme dans les salles de classe et sans la régularité des cours, les résultats seront encore pour longtemps en deçà des attentes et des investissements".

À travers cet acte, Gallo Ba espère un "apaisement définitif du climat social" dans le secteur de l'éducation. Il a laissé entendre que d'autres mesures allant dans ce sens seront posées au mois d'octobre de cette année, date de la prochaine rencontre entre le G7 et le ministre de la Fonction publique.

Le G7 satisfait, mais…

Le G7, dont la voix a été portée par le secrétaire général du Syndicat des enseignants libres du Sénégal (Sels), a magnifié les conclusions issues de ce conclave. "Globalement, on se félicite de cette rencontre et nous encourageons la démultiplication de ce genre d'initiative. La communication est toujours importante, surtout dans ce secteur assez complexe de l'éducation. Au-delà du constat sur l'application du protocole, la situation des décisionnaires nous interpelle tous encore. Mais le ministre s'est engagé à diligenter leur dossier afin de dépasser la précarité dans laquelle ils sont", a commenté Amidou Diédhiou.

Dans sa plaidoirie, le SG du Sels a aussi préconisé des mesures pour lever les lenteurs notées au niveau des prêts DMC. "L'autre point qui mérite une attention particulière, c'est les prêts à la Direction de la monnaie et du crédit (DMC). Il faut que les ministères concernés et les institutions financières accordent leurs violons, qu'ils parlent le même langage. Sans cette entente préalable, accéder aux prêts nous sera très difficile, voire impossible. Toutefois, pour revenir à notre conclave de ce jour, je puis vous assurer que la satisfaction a été de mise et qu'une fois à la base, nos camarades ne seront certainement pas déçus".

Mamadou Diop