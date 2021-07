En quête d'un latéral droit de calibre international depuis de nombreuses années, le Paris Saint-Germain a cassé sa tirelire pour attirer Achraf Hakimi (22 ans) en déboursant 71 millions d'euros, dont 11 millions d'euros de bonus, pour convaincre l'Inter. Un énorme chèque qui fait du Marocain le troisième latéral le plus cher de l'histoire. Le joueur formé au Real Madrid a, comme Joao Cancelo, la particularité de figurer à deux reprises dans le TOP 10 des joueurs les plus onéreux de l'histoire à son poste.

Logique après une énorme saison en Italie qui a poussé les dirigeants lombards à obtenir une belle plus-value avec sa vente. Hakimi est par ailleurs devenu le cinquième plus gros transfert (hors bonus) de l'histoire de la Ligue 1, à égalité avec Radamel Falcao, mais derrière Neymar, Kylian Mbappé, Edinson Cavani et Angel Di Maria, ainsi que le cinquième plus gros transfert (hors bonus) pour un joueur africain derrière Victor Osimhen, Nicolas Pépé, Riyad Mahrez et Pierre-Emerick Aubameyang.

…Le club annonce... le numéro de Ramos

Il s'agit sans aucun doute d'une petite bourde du Paris Saint-Germain. Alors que Sergio Ramos (35 ans, 21 matchs et 4 buts toutes compétitions pour la saison 2020-2021) était au siège du club de la capitale ce mercredi pour signer son contrat, le PSG n'a toujours pas officialisé son arrivée. Mais le vice-champion de France a indiqué, sur son site officiel, que le défenseur central espagnol porterait le numéro 4. Un article qui a été retiré depuis.

"Ce numéro 4, je l'apprécie beaucoup par superstition, parce que je l'ai eu dès le début de ma carrière, et puis il m'a ensuite accompagné tout au long de ma vie, m'a poursuivi, m'a apporté de la chance, et beaucoup de victoires. (…) Pour moi, c'est un privilège de pouvoir porter ce numéro dans une aussi belle équipe le Paris Saint-Germain", déclare l'ancien Merengue. L'annonce officielle de sa signature, elle, se fait toujours attendre. Mais elle ne fait plus aucun doute.