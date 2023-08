Neymar (31 ans, 20 matchs et 13 buts en L1 pour la saison 2022-2023) a annoncé au Paris Saint-Germain sa volonté de partir cet été. Une information de L’Equipe confirmée par RMC, qui apporte quelques précisions. La radio affirme notamment que le club francilien souhaite toujours se séparer du milieu offensif.

De son côté, le Brésilien serait bien déterminé à retrouver le FC Barcelone. Mais sa piste prioritaire reste improbable étant donné que le coach blaugrana Xavi s’oppose à son retour. On apprend également que l’entourage du joueur a gardé contact avec Chelsea, mais aussi avec un club brésilien dont l’identité n’a pas filtré. A noter que le PSG serait disposé à faire des efforts sur le montant demandé et sur la formule, contrairement à Neymar qui tient à son salaire confortable, et qui souhaite rester en Europe malgré une approche saoudienne. Dans ces conditions, son départ est donc loin d’être acté.

…Pauleta annonce G. Ramos

Sans surprise, le Paris Saint-Germain a confirmé la venue de Gonçalo Ramos (22 ans, 30 matchs et 19 buts en Liga Sagres pour la saison 2022-2023). C’est plus précisément Pedro Miguel Pauleta, ancien attaquant du club francilien, qui a annoncé la signature de son compatriote portugais dans une vidéo publiée par le champion de France en titre. Après sa visite médicale passée ce lundi, la nouvelle recrue parisienne arrive en provenance de Benfica dans le cadre d’un prêt avec option d’achat (65 M€ + 15 M€ de bonus).