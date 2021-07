Le Conseil des ministres tenu hier a été l’occasion, pour le chef de l’État, de donner des directives à ses ministres concernant certains projets prioritaires. On peut citer, entre autres, la lutte contre la Covid-19, l’emploi des jeunes et l’accès à l’eau.

Le président de la République ne se lasse pas. Cette troisième vague de Covid-19 au Sénégal semble vraiment l’inquiéter. Ainsi, en Conseil des ministres hier, Macky Sall a demandé au gouvernement de renforcer le dispositif préventif de sensibilisation et de lutte contre la pandémie de la Covid-19, avec la recrudescence des cas notée ces derniers jours. Il a particulièrement invité le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, à accentuer le plaidoyer sur le port systématique du masque, la limitation des rassemblements, ainsi que le déploiement soutenu de la campagne vaccinale. Le chef de l’Etat a décidé, pour montrer le bon exemple, ‘’de tenir les manifestations et évènements officiels dans la sobriété et le respect strict des mesures barrières’’, d’après le communiqué du Conseil des ministres.

Par ailleurs, selon la même source, le président de la République a demandé au ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Daouda Diallo, et à son collègue de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Amadou Hott, d’engager, sans délai, toutes les diligences pour accélérer les décaissements liés à l’exécution des projets sectoriels, avec un suivi adéquat au sein des départements ministériels.

Macky Sall de rappeler, en outre, au gouvernement toute l’importance qu’il accorde à la mise en œuvre accélérée du Programme d’urgence pour l’insertion socio-économique et l’emploi des jeunes ‘’Xëyu ndaw ñi’’, à sa territorialisation, en veillant à l’opérationnalisation des différents volets "recrutements" des 65 000 emplois, "formations" et "financements", au-delà de l’application urgente d’une nouvelle convention Etat-employeur qui vise 20 000 emplois.

Il a exhorté, aussi, le gouvernement à intensifier les réformes d’amélioration de l’environnement des affaires, mais surtout à accélérer les programmes prioritaires (PUDC, Puma, Promovilles, Pacasen, Pacasen Rural, etc.) dans les territoires, afin d’asseoir l’attractivité du Sénégal aux investissements directs étrangers (IDE) et le développement durable. Il a aussi invité les ministres Abdoulaye D. Diallo et Amadou Hott à lui faire parvenir, avant fin juillet 2021, un rapport exhaustif sur la mutualisation des doctrines d’investissement du Fonsis et de la Caisse des dépôts et consignations (CDC).

Le chef de l’Etat a demandé, dans cette optique, au ministre en charge des Finances de finaliser la stratégie de gestion du Portefeuille de l’Etat.

Abordant la question liée au développement du secteur de l’hydraulique et à l’accès universel de l’eau, renseigne la même source, Macky Sall a rappelé au gouvernement la priorité qu’il accorde au développement du secteur de l’hydraulique urbaine et rurale, et particulièrement à l’accès universel à l’eau potable. ‘’Il demande, dans cette dynamique, au ministre de l’Eau et de l’Assainissement de veiller à la gestion optimale du patrimoine hydraulique national, en parfaite concertation avec les populations et les acteurs du secteur.

Il invite, toutefois, l’Office des forages ruraux (Ofor) à réadapter ses interventions, en vue d’améliorer le système de gestion concertée de l’eau potable en milieu rural, en veillant à l’équilibre financier et social durable du secteur. Il invite le ministre de l’Eau et de l’Assainissement à veiller à la consolidation des performances techniques et financières de la Sones (Société nationale des eaux du Sénégal), en termes d’investissements de développement d’ouvrages et de réseaux hydrauliques. Il demande, dans cet élan, au ministre d’accélérer les travaux de sécurisation durable de l’alimentation en eau des zones rurales de la capitale et de la Petite Côte avec l’amorçage du Preferlo, la construction de l’usine de dessalement des Mamelles et le renouvellement des réseaux’’, précise-t-on dans le communiqué du Conseil des ministres.

CHEIKH THIAM