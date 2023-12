Le Sénégal fait partie des 12 pays africains figurant dans le Top 20 des économies qui devraient enregistrer les plus forts taux de croissance en 2024, selon un rapport publié hier par The Economist Intelligence Unit. Y figurent aussi la Mauritanie, la Libye, le Rwanda, la Côte d’Ivoire, la RD Congo, le Bénin, l’Ouganda, l’Éthiopie, le Mozambique, le Togo et la Tanzanie.

Tous ces pays devraient enregistrer des taux de croissance allant de 6 à10 % l’année prochaine.

Intitulé ‘’Africa outlook 2024-Strong growth amid heated elections and financial woes’’, le rapport indique que l'Afrique sera la deuxième région du monde qui enregistrera la plus forte croissance économique en 2024, juste derrière l'Asie, qui sera propulsée par la Chine et l'Inde. Le PIB réel du continent devrait croître de 3,2 % en 2024, contre une estimation de 2,6 % en 2023.

En termes de croissance économique, c’est l'Afrique de l'Est (Éthiopie, Kenya, Ouganda, Rwanda, Tanzanie et RD Congo) qui sera une fois de plus la sous-région la plus dynamique du continent en matière de croissance économique, selon The Economist Intelligence Unit.

