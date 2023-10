Le Croate a clairement perdu de l’importance dans la hiérarchie du Real Madrid. Et sa situation fait beaucoup parler à Madrid, à tel point qu’elle divise une partie de la fanbase merengue.

Cet été, contrairement à bon nombre d’autres joueurs déjà vétérans ayant fait leurs preuves en Europe, Luka Modric a décidé de rester plutôt que de tenter un challenge un peu plus exotique, comme pouvaient l’être la Saudi Pro League ou la MLS. Un choix salué par les supporters madrilènes, conscients de l’importance du Croate pour l’équipe. Surtout que, malgré un âge déjà avancé, l’ancien de Tottenham avait prouvé en avoir encore sous le capot. Certes, il était souvent reposé dans les matchs un peu moins importants en Liga, mais il avait par exemple disputé 10 rencontres de Ligue des Champions, dont 9 en tant que titulaire. En championnat, il totalisait 33 apparitions au total, dont 19 en ayant démarré la partie. Le tout, en étant clairement au niveau.

Cette saison, on attendait de le voir dans un rôle similaire, pour celle qui était normalement sa dernière danse sous la tunique merengue. Un rôle de titulaire indiscutable dans les gros matchs et du repos dans les rencontres moins cruciales, afin de continuer cette transition générationnelle en douceur, et définitivement confier les clés du camion aux Camavinga, Tchouaméni ou Bellingham en toute fin de saison. Mais tout ne se passe pas comme prévu. Luka Modric doit au final se contenter des miettes. Celui qui totalise 6 apparitions en Liga (dont 2 titularisations) a ainsi démarré sur le banc lors des gros duels de son équipe, à l’image du déplacement face à l’Athletic en ouverture de la Liga, du choc face à la Real Sociedad ou du match de cette semaine face à Naples. Face à l’alors leader Girona, il n’avait même pas disputé la moindre minute ! Contre l’Atlético, lors du derby, il était sorti à la pause face à des Colchoneros dominateurs, et ça avait déjà fait jaser, puisque c’est très inhabituel qu’un joueur de ce calibre soit sorti à la mi-temps.

La concurrence est rude

Un traitement que beaucoup considèrent comme injuste. « Il se passe quelque chose avec Modric », expliquait par exemple Marca après qu’Ancelotti n’ait pas fait jouer le Croate contre Las Palmas et Girona. « J’ai la sensation que depuis le début de la saison, on essaye de vendre que Modric a baissé son niveau physique de façon conséquente et qu’il ne reste plus rien du joueur spectaculaire qui a été le guide de son équipe et de la Croatie l’an dernier, jouant beaucoup de matchs et de prolongations. Qu’il ait perdu autant de physique en 3 mois seulement… C’est le genre d’informations que je pense être filtrées par le club et que j’ai du mal à croire. En plus, il s’entraîne bien », expliquait de son côté le journaliste Antonio Romero sur la Cadena SER. Sur les plateaux TVs, cette affaire fait beaucoup réagir, entre pro-Modric qui estiment qu’il reste le meilleur milieu de l’équipe, et d’autres qui veulent faire place à la jeune garde. Modric est-il boycotté ? Et si oui, dans quel but ? Difficile de trouver une explication cohérente, pour un joueur de 38 ans qui n’a a priori jamais posé de problème et dont on sait qu’il vit ses derniers mois au club. Mais comment expliquer cette mise à l’écart ? Surtout que cette saison, Carlo Ancelotti aligne un 4-4-2 losange qui offre une place supplémentaire au milieu. « Modric ? Il y a 7 joueurs pour 4 places », expliquait-il récemment en conférence de presse.

En plus de l’argument physique - qui est donc contesté par beaucoup de suiveurs du club - il y a de la concurrence. Effectivement, une place s’est libérée, mais Bellingham est déjà intouchable. Certes, il joue un peu plus haut que là où à l’habitude de jouer Luka Modric, mais son rôle est similaire à celui du Croate, à savoir d’être le meneur de jeu et le leader technique de l’équipe. Derrière, Fede Valverde s’érige comme un autre indiscutable, alors qu’Aurélien Tchouaméni commence à convaincre tout le monde. Quant à Toni Kroos, il a commencé la saison dans le flou un peu comme Modric, mais l’Allemand a repris son galon habituel ces dernières semaines. Camavinga lui est temporairement utilisé à gauche en défense depuis deux rencontres, comme ce fut le cas la saison dernière et n’est donc pas vraiment un concurrent pour Modric actuellement. Reste à savoir ce que pense le principal concerné de sa situation, lui qui est toujours très discret médiatiquement. Mais en Espagne, le cas Modric continue de faire parler et le bruit autour de Croate continuera de s’amplifier si Ancelotti continue de le laisser sur le banc.

