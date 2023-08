Après la défaite lors du Clasico dans la nuit de samedi à dimanche, l’opinion publique madrilène réclame l’arrivée d’un attaquant de pointe.

C’était un match amical certes, mais on le sait, un Clasico n’est jamais amical, que ce soit dans le cadre d’une tournée estivale ou en finale de Ligue des Champions. Le Real Madrid a vécu une sale soirée du côté du Texas, à Dallas, s’inclinant sur le score de 3-0 face à l’ennemi juré catalan. Un match qui suscite déjà beaucoup d’inquiétude du côté de la capitale espagnole…

Pour ce duel, Carlo Ancelotti avait notamment aligné Vinicius Junior et Rodrygo en pointe. Sans trop de succès, même s’il faut souligner que les Merengues n’ont pas été très chanceux avec les poteaux. Plus tard, Joselu est entré en jeu, sans trop de réussite cette fois, lui qui est le seul joueur de pointe de l’effectif merengue. Une situation un peu critique pour un club qui veut tout gagner tous les ans.

Mbappé, au secours !

« Le Clasico exige un 9 au Real Madrid. Sans 9 il n’y a pas de paradis », titre ainsi le quotidien AS, qui explique très clairement que les Madrilènes ont besoin d’un tueur devant. Le média indique qu’il y a un problème de finition dans l’effectif, avec 29 tirs tentés face au Barça, dont 5 cadrés seulement, et aucun but. Rodrygo est considéré comme un recours ou un plan B en cas d’urgence, mais il ne doit en aucun cas être la référence de l’équipe lorsqu’il s’agit d’envoyer le cuir au fond des filets.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux fans ont aussi partagé leur inquiétude quant à l’absence d’un numéro 9 de référence capable de conclure les actions de l’équipe de Carlo Ancelotti, et beaucoup réclament du renfort. Mbappé est-il la solution ? C’est ce dont semblent convaincus les médias ibériques et les supporters madrilènes, et ce même si le Bondynois n’est pas un numéro 9 de métier. De son côté, le journal Relevo indique que le coach et le vestiaire merengue espèrent aussi l’arrivée d’une pointure en attaque d’ici la fin du mercato. Florentino Pérez risque donc de devoir passer à l’action…