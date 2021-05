Ce jeudi, le Real Madrid a levé le doute et confirmé le départ de son entraîneur Zinédine Zidane. Une annonce attendue, qui a tout de même ému le défenseur central madrilène Sergio Ramos (35 ans, 21 matchs et 4 buts toutes compétitions cette saison), auteur d'un bel hommage pour le technicien français. "ZZ, le seul et unique. Je te souhaite le meilleur. Tu le mérites, tu l'as gagné. Profite de la vie, profite de ta famille. Un gros câlin, coach. Merci Zidane", a écrit le capitaine merengue, qui tient son désormais ex-coach en haute estime, sur le réseau social Instagram.

…Ramos parti pour rester ?

Lié au Real Madrid jusqu’en juin prochain, le défenseur central Sergio Ramos (35 ans, 21 matchs et 4 buts toutes compétitions cette saison) dispose toujours d’un avenir incertain. Incapable de s'accorder avec ses dirigeants pour une prolongation et présenté dans le viseur de plusieurs clubs européens comme le Paris Saint-Germain ces dernières semaines, l'Espagnol a pris le soin de ne se fermer aucune porte. Mais selon la chaîne Cuatro, le capitaine des Merengue pourrait finalement miser sur le choix de la continuité et donc rester chez le vice-champion d’Espagne. En effet, Ramos ne disposerait d’aucune proposition équivalente, sportivement comme financièrement, à celle que le Real lui a transmise. Dès lors, l’Ibère a avancé dans sa réflexion et devrait poursuivre sa collaboration avec la Maison Blanche.