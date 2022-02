Recteur Ucad/Sudes-Esr

Le procès opposant le Syndicat unitaire des enseignants du Sénégal (Sudes/ESR) au recteur de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) est renvoyé au 9 mars prochain. Comme motif, le juge a évoqué le paiement de la consignation que doivent verser les enseignants de l’Institut de formation des langues étrangères (IFE).

Ceux-ci ont traduit en justice le président de l’Assemblée de l’université, Amadou Aly Mbaye, pour ‘’nomination irrégulière’’ d’Abdoulaye Diouf comme directeur de l’IFE. Dans la citation, les syndicalistes avaient déclaré : ‘’Tout cela est le fruit d’une situation chaotique qui perdure depuis neuf longs mois, au vu et au su de toutes les autorités, jusqu’au plus haut niveau qui regardent le recteur agir en délinquant et semer impunément l’anarchie dans l’institution qu’il est censé diriger.’’