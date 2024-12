La deuxième édition du Forum économique, commercial et d'investissement entre le Sénégal et la Gambie s’est ouverte hier. Prenant part à cet événement, le Premier ministre Ousmane Sonko estime que les relations commerciales entre les deux États, qui sont aujourd’hui à 117 milliards F CFA, peuvent atteindre 500 milliards de francs CFA ou plus dans les trois années à venir.

Une délégation sénégalaise dirigée par le Premier ministre s’est rendue en Gambie pour prendre part à la deuxième édition du Forum économique, commercial et d'investissement entre le Sénégal et la Gambie. Dans son allocution, Ousmane Sonko a souligné que les relations commerciales entre le Sénégal et la Gambie, qui sont estimées à 117 milliards en 2023, peuvent dépasser les 500 milliards de francs CFA dans les trois prochaines années.

Pour y arriver, le chef du gouvernement sénégalais a invité les voisins gambiens à multiplier les efforts avec le Sénégal dans les domaines de la pêche, des infrastructures, des transports, de l’industrie, du tourisme et de l’économie numérique. "Nous avons l’habitude de faire ce que les autres pays du monde font en un temps réduit. En tant qu’Africains, il nous faut conjuguer nos efforts pour plus de résultats dans le continent et particulièrement dans le domaine du commerce", a-t-il lancé.

Par ailleurs, le thème de cette rencontre est "L’harmonisation de l’environnement des affaires". Ainsi, présent en Gambie, Ousmane Sonko s’est réjoui de la coopération entre le Sénégal et la Gambie, qui a été relancée depuis quelques mois. "Nos relations commerciales et économiques sont à pérenniser. Notre présence ici en Gambie s’explique à plusieurs niveaux. Il nous faut, d’abord, privilégier l’Afrique. Nous partageons avec la Gambie cette organisation gouvernementale qu’est la CEDEAO, l’OMVG et même notre secrétariat permanent. Pour vous expliquer qu’il y a tant de relations qui nous lient", a souligné le Premier ministre.

Par ailleurs, en avril 2024, le président de la République Bassirou Diomaye Faye avait effectué une visite diplomatique en Gambie. Son déplacement sur le sol gambien s’inscrivait dans le cadre d’une volonté commune de renforcer les liens historiques et économiques entre les deux États.

FATIMA ZAHRA DIALLO