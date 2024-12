Au Qatar pour deux jours, dans le cadre du Forum de Doha, le président de la République a rencontré Karim Wade. C’est Bassirou Diomaye Diakhar Faye qui a lui-même fait l’annonce via ses réseaux sociaux. ‘’En marge de ma visite au Qatar, j’ai reçu en audience M. Karim Wade, ancien ministre de la République. Nous avons eu des échanges constructifs sur la situation politique, économique et sociale de notre pays’’, a-t-on lu sur un post sur le réseau social Facebook. Un peu plus tôt, il a fait le résumé de la rencontre qu’il a eu avec l’émir du Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. ‘’À Doha, j’ai eu le plaisir de rencontrer Son Altesse Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Émir du Qatar. Nos échanges ont porté sur le renforcement des relations bilatérales, la promotion d’investissements stratégiques et la coopération pour relever les défis régionaux et globaux. Ensemble, nous avons convenu d'œuvrer pour un partenariat durable, fondé sur la paix, le développement et une vision commune de l’avenir’’ a informé le président de la République.

Mais derrière le langage diplomatique, certaines sources bien avisées assurent que Karim Wade et le président Bassirou Diomaye Faye ont abordé d’autres sujets relatifs à la situation politique et économique du Sénégal. A Doha, sur le territoire de Karim Wade, le président Faye a pu bénéficier des conseils de Karim Wade. C’est dans ce cadre que des sujets de discussions liées à l’attractivité du Sénégal ont pu être abordés. Et d’autres sujets, nous dit-on, cette fois politiques, auraient été abordés. En relation avec l’Assemblée nationale et les députés proches de Karim Wade ? Sans doute les développements attendus sur la scène politique sénégalaise vont renseigner sur le rôle que Karim Wade sera appelé à jouer, de façon visible ou souterraine.