Le fils ainé du khalife général des mourides, Serigne Kosso Mountakha Mbacké, a fait une vidéo pour rétablir la vérité concernant la rencontre tenue vendredi dernier entre le patriarche de Darou Minam et une délégation des douanes.

Il y a de cela quelques jours, à la suite d'une course-poursuite avec des agents des douanes, des trafiquants de faux médicaments ont fait un choc, en cognant un poteau électrique, à la périphérie de Touba. Un des occupants de la berline des fraudeurs est décédé des suites de cet incident.

C’est ainsi qu’une délégation de la Direction régionale des Douanes du Centre s'est rendue vendredi dernier auprès du khalife général des mourides à Touba pour échanger avec lui sur les faits et recueillir ses recommandations sur la nécessaire collaboration et compréhension entre les populations et les services de l'État, non sans exprimer ses regrets qu'un tel incident se soit produit. A la sortie de cette rencontre, une information faisant état de l'expulsion de la douane de la zone de Touba par le khalife avait fait le tour de la toile.

Pour rétablir la vérité sur cette rencontre, le fils ainé du khalife, Serigne Kosso Mountakha Mbacké, a fait une sortie à travers une vidéo diffusée vendredi dernier. D’un ton ferme, il a balayé d'un revers de main ces allégations et apporte des clarifications sur le contenu des discussions entre la délégation de la douane du Centre, conduite par le colonel Bourama Diémé, et son père Serigne Mountakha Mbacké.

‘’La rencontre, qui était marquée par des échanges courtois et cordiaux, a donné lieu à des rumeurs à propos desquelles nous voulons apporter quelques éclaircissements. Ni le terme ‘expulsion’, encore moins de ‘persona non grata’ n’ont été prononcés par le khalife, lors de cette rencontre. Quiconque le connaît, sait que ce n'est ni son discours ni son vocabulaire. Il ne les a jamais employés à l'adresse de personne et ne le fera jamais. Nous tous, ses enfants, ceux qui habitent avec lui tout comme ceux qui n'habitent pas avec lui, le connaissons calme et courtois. Il faut éviter de prêter, à tort, au khalife des propos qu'il n'a pas tenus, d'ajouter ou encore de tronquer ses propos’’, a indiqué le marabout.

À propos de l’incident, poursuit-il, le khalife l’a mis sur le compte de la volonté divine et appelle à la retenue, car ‘’Dieu, ses desseins sont fixés et décidés depuis longtemps’’. Par conséquent, selon lui, le mieux est que tout le monde accepte ce qui s’est passé comme la volonté divine, qui dépasse la volonté de tous, car découlant de celle de Dieu. C'est ce qui permettra de supporter cette épreuve et d'agir avec responsabilité et discernement.

‘’Je précise aussi que le khalife, en bon père de famille et autorité religieuse, veut que nul ne soit lésé dans ses droits. Si c’est la douane, qu’elle soit rétablie dans ses droits. Il ne cautionne pas non plus un dommage venant de pratiques délictuelles consistant à introduire des produits dangereux dans notre cité bénie. Le khalife demande à tous d'éviter tout ce qui peut causer des dommages physiques ou mentaux. Il n'aime pas cela et le réprouve. Ces services de l’Etat travaillent pour le khalife et sa famille, car ils en sont les bénéficiaires. Qu'il s'agisse d'un policier, d'un gendarme ou d'un agent d'un autre corps, ils sont tous là pour nous, car c'est nous qui devrons et voudrons être partout présents et pour tous’’, a tenu à préciser le marabout.

Par conséquent, ajoute-t-il, il faut bien accueillir ces agents de l’État, afin qu'ils puissent faire leur travail dans de bonnes conditions et éviter la confrontation avec eux. Non sans demander aux siens de ménager les agents en mission dans la ville sainte, de leur prêter assistance et de collaborer avec eux, de sorte qu'ils puissent faire leur travail et donner satisfaction aux populations.

Concernant la famille de la personne décédée, le marabout informe qu’elle est parfaitement en phase avec le khalife dans sa décision de tout mettre sur le compte de la volonté divine et de ne blâmer personne. ‘’Lorsque le khalife a envoyé les notables délivrer le message à la famille, elle a répondu de la façon la plus positive possible. Dans leur réponse, ils ont exprimé leur plein accord à toute décision du khalife, à suivre son ‘ndiguel’. Il y a des individus qui, dans de telles circonstances, attisent la haine en jetant de l'huile sur le feu, en y ajoutant du bois, de l'essence ou du gaz pour aggraver la situation et entretenir la discorde. Serigne Mountakha demande qu'on l'évite soigneusement. Quiconque assiste à cela, qu'il tente d'apaiser la situation dans la mesure de ses moyens et évite de pousser les gens dans la discorde et la ‘fitna’. Il n'y a que la paix qui vaille et quand on a demandé à Serigne Touba Khadimou Rassoul à propos de la paix, il a répondu ‘qu'il ne voit rien de meilleur que la paix, ni aujourd'hui ni demain’, a souhaité le fils du khalife.

Il a ajouté : ‘’Il est toujours bon de clarifier, lorsque certains tiennent des propos sans fondement, ce qui est répréhensible. Il n’y a eu qu’une seule rencontre et pas deux. J'ai assisté à la rencontre. Je suis donc en mesure de dire que ce n'est pas ce qui s'est passé. Rien de ce qui a été avancé n’est fondé. Que tout le monde le comprenne ainsi.’’

CHEIKH THIAM