Sunu Yeuf revient renforcé pour la saison 2023-2024. Cette chaîne, qui s'est vite positionnée dans le top des chaînes les plus regardées, diffusera plusieurs films, dont des séries cultes à partir du mois d'octobre. Au programme, il est annoncé la diffusion de ''Graine du pouvoir'' dont les deux premiers épisodes ont été projetés au Canal Olympia, hier.

Le projet semblait irréalisable, mais il a porté ses fruits, parce que Djibril Ba y a toujours cru. Et c'est comme si, dans le paysage audiovisuel sénégalais, certains n’attendaient que son arrivée. Il s'agit de Sunu Yeuf. Se positionnant dans le top des chaînes les plus regardées au Sénégal, elle est devenue incontournable.

En effet, depuis bientôt quatre ans, elle propose à ses téléspectateurs des séries et des théâtres sénégalais.

L'engouement de son public l'a motivée à renforcer son offre de séries avec deux évolutions majeures. Les téléspectateurs bénéficient désormais de productions exclusives tout au long de l'année, grâce à un partenariat privilégié avec Marodi Africa et de cinq rendez-vous quotidiens, du lundi au vendredi.

Sunu Yeuf réaffirme sa promesse d'offrir encore et toujours plus de séries sénégalaises pour du grand divertissement. En cette rentrée 2023-2024, les téléspectateurs découvriront de nouvelles fictions pleines de rebondissements, d'émotions et de rires, etc., avec toujours les plus grandes vedettes sénégalaises.

''Graine du pouvoir'' est une production exclusive qui sera diffusée sur la chaîne à partir du 5 octobre prochain.

En grande première, les deux premiers épisodes de la série ont été projetés, hier, à Canal Olympia qui a refusé du monde.

Produit par Marodi Africa, ''Graine du pouvoir'' soulève la thématique de l'agriculture. C'est un film authentique qui nous plonge dans l'univers des champs, montrant la beauté de l'Afrique avec surtout une présence permanente de terres de beaucoup de couleurs.

Le film relate l'histoire de Gayky Ndiaye, un jeune paysan originaire d'un village sérère. Il a grandi autour de valeurs rurales simples, mais a toujours rêvé d'un avenir brillant.

Employé dans une de nombreuses plantations d'Agroteam, une grande entreprise d'agrobusiness, il décide de tout quitter pour rompre avec la pauvreté. Il tourne le dos à son patron, Tanor Ka, et tente un pari fou : construire son propre empire, Kewel. A ses côtés, son ami Serigne et Aicha, l'ex-femme de Tanor, etc.

Une thématique de l'agriculture portée par le producteur Massamba Ndour qui a le flair pour les sujets épanouissants et qui éveillent. ''On a trouvé intéressant de montrer aux jeunes qu'on peut réussir dans l'agriculture tout en étant glamour'', a expliqué Géraldine Sarr, scénariste du film qui a collaboré avec Cheikhou Oumar Ndiaye et Racine Birame Fall. C'est pour cela que les paysans travaillent dans la bonne humeur. Et ils sont professionnels.

‘’Déchéances’’, ''Mariama'', 'Polygame''...

La deuxième série est déjà bien connue et aimée. Il s'agit de ''Déchéances'' qui revient pour une nouvelle saison. La saison 2 sera diffusée sur Sunu Yeuf à partir de janvier 2024. Tiraillées entre le devoir, la morale et l'appât du gain, les jeunes femmes sauront-elles toujours faire les bons choix ?

Il est également annoncé la saison 2 de ''Mariama''. Dans cette saison, Mariama est désormais à la recherche de ses origines. Mensonges et menaces sont au cœur de cette deuxième saison.

''Mensonge entre copines'', ''Alal'', ''Sanex ak locataire yi'', la saison 3 de '’Polygame'', ''Baptême du siècle'' sont autant de séries à venir.

Côté sagas royales, il y a le film '’Domou Bour'' qui sera diffusé tous les dimanches dès novembre 2023.

BABACAR SY SEYE