La réunion du Conseil des ministres d’hier a été largement consacré à l’école et à l’ouverture prochaine des classes. Pour la rentrée scolaire et universitaire 2023- 2024, le Chef de l’Etat a insisté sur ‘’la culture de performance dans le système éducatif national qui doit rester une priorité de l’action gouvernementale’’. Dans ce sens, selon la note qui a sanctionné la rencontre, Macky Sall a demandé au Gouvernement de faire figurer l’éducation et la formation en première place dans le PAP 3 en cours de formulation. Il a ensuite fait cas des efforts importants consentis par l’Etat, depuis 2012, pour recruter des personnels enseignants et améliorer significativement leurs rémunérations ; élargir la carte scolaire et universitaire avec la construction d’infrastructures pédagogiques et sociales modernes, dans toutes les régions.

Ainsi, à quelques encablures de la fin de son mandat, le Chef de l’Etat demande au Premier Ministre de coordonner la publication, avant la rentrée scolaire et universitaire, d’un document-bilan de l’action consolidée de l’Etat dans l’Education, la Formation professionnelle, l’Enseignement supérieur et la Recherche. ‘’Le Président de la République, poursuit la note, a souligné, en outre, la nécessité de réguler les formations et leurs coûts, dans les établissements scolaires et universitaires publics et privés ; et d’actualiser les curricula de formation qui doivent être en adéquation avec les priorités de l’Etat, les besoins des entreprises, ainsi que l’émergence du numérique et d’une économie renforcée par l’exploitation de nos ressources pétrolières et gazières’’.

Pour cela, il demande au Ministre de l’Education nationale, au Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation et au Ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion de préparer, avec l’ensemble des acteurs, les prochaines rentrées scolaire et universitaire.

Par ailleurs, le Président Macky Sall, après avoir présenté ses condoléances aux familles des 2 personnes décédées lors des affrontements de Khossanto dans la région de Kédougou, a abordé la question de la stabilité sociale et du développement inclusif des zones intégrant des sites d’exploitation minière. A cet effet, il demande au Premier Ministre, et aux Ministres en charge des Mines, des Forces armées, de l’Intérieur, des collectivités territoriales et l’équité sociale et territoriale, de prendre toutes les mesures préventives sous la forme de Plan d’action, en rapport avec les acteurs territoriaux et les entreprises minières, afin d’asseoir la concertation permanente (notamment avec les jeunes des localités concernées s’agissant de la répartition des emplois dédiés et la sécurisation des personnes et des biens.