Resproscoc

Le projet Renforcer la société civile pour une politique de protection sociale efficace au Sénégal (Reprosoc) est mis en œuvre par l’Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement (Cicodev Afrique) et ses partenaires. Son objectif, selon le directeur exécutif de Cicodev Afrique, est de renforcer l’implication de la société civile dans l’amélioration de l’efficacité et de l’impact des politiques de protection sociale au Sénégal.

Selon Amadou Kanouté, c’est un projet d’envergure nationale mis en œuvre sur une durée de 36 mois (2020 -2022) avec un focus géographique sur cinq départements (Rufisque, Ranérou, Fatick, Matam, Sédhiou), Les bénéficiaires sont les populations en situation de vulnérabilité au Sénégal.

‘’Reprosoc est centré sur trois thématiques principales (la Couverture maladie universelle, les vulnérabilités alimentaires en milieu scolaire, la Bourse de sécurité familiale). IL s’inscrit en droite ligne du Plan Sénégal émergent (PSE) qui constitue depuis 2014, le référentiel de la politique économique et sociale du pays, précisément en son Axe 2 (capital Humain) qui fait de la Protection sociale, un levier essentiel pour la réduction des inégalités et un facteur de croissance inclusive et durable.

Dans le cadre du projet, une convention de partenariat a été scellée avec la Délégation à la protection sociale nationale (DGPSN) dans le but d’impulser une synergie d’actions pour porter un plaidoyer efficace auprès des principales parties prenantes de la protection sociale et créer les conditions d’un consensus fort pour un investissement accru et durable sur la protection des populations pauvres ou vulnérables’’ a confié M. Kanouté, hier, lors d’un webinaire qui a vu la participation de tous les acteurs concernés par la question..

...Pour sa part, Stéphane Devau de la Délégation de l’Union européenne, l’un des partenaires de ce projet, a confié que la protection sociale est pour eux d'une importance capitale, car elle implique la cohésion et l'inclusion sociale. Ce sont deux éléments fondamentaux pour la délégation de l'Union européenne. Aminata Sow, de la délégation générale à la Protection sociale, a indiqué pour sa part que le taux de protection sociale a évolué de 20% en 2012 à un peu plus de 50% actuellement au Sénégal. Pour mieux atteindre ses objectifs, elle a souhaité insister sur les efforts à entreprendre davantage au plan communautaire et les efforts de transparence dans la gestion des ressources.