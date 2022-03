Pour faire face au déficit d'investissements dans le secteur, le président Macky Sall a annoncé la création d'un Panel de haut niveau sur l'eau en Afrique. Le ministre Serigne Mbaye Thiam a porté sa parole, hier à Dakar, lors de la cérémonie de clôture du 9e Forum mondial de l’Eau.

Au nom du président Macky Sall, non moins président en exercice de l’Union africaine, Serigne Mbaye Thiam a annoncé la création officielle d’un Panel international de haut niveau sur les investissements dans l’eau en Afrique. "L’objectif est de développer des voies concrètes pour mobiliser 30 milliards de dollars par an jusqu’en 2030 pour mettre en œuvre le programme d’investissement dans l’eau en Afrique et pour combler le déficit d’investissement dans l’eau existant dans le continent africain", a révélé le ministre de l'Eau et de l'Assainissement, à l'issue du neuvième Forum mondial de l’Eau qui s'est tenu à Dakar du 21 au 26 mars.

Déjà, les initiateurs et organisateurs du Panel ont désigné cinq Chefs d’État africains pour s'y joindre. Ce groupe sera composé de Chefs d’Etat en exercice et de pays développés. "Les initiateurs et organisateurs de panel seront également représentés au sein du Panel et la liste complète des membres sera connue bientôt. Au cours des prochains mois, le président Macky Sall a retenu de convoquer la première réunion du groupe des experts ici à Dakar", a-t-il appris, invitant, dans la même lancée, les organisations de développement, les gouvernements africains, les institutions de financement du développement et les parties prenantes du secteur de l’eau à saisir cette occasion pour élever le programme de l’eau au plus haut niveau de la prise de décision. Car, une telle dynamique les engage résolument dans une intelligence collective favorable à l’élaboration de perspectives et d’actions transformatrices du secteur de l’eau et de l’assainissement, du local au mondial.

Auparavant, le ministre s'est félicité de la richesse des échanges pendant la semaine. "Soyez sûrs que rien de ce qui a été fait et dit à Diamniadio ne sera vain et non plus rangé aux oubliettes. Avec abnégation, nous porterons ensemble les résultats du Forum au cœur de l’agenda mondial de l’eau, notamment à la conférence onusienne de 2023 sur l’eau. Ces résultats seront mis dans toutes activités. C’est cette conviction et cet engagement que le Chef de l’État Macky Sall a souhaité matérialiser, dès cette cérémonie de clôture. Il a décidé de donner corps de la résolution qui a été prise par le Conseil des ministres de l’AMCA et d’autres partenaires pour la convocation du Panel international de haut niveau sur les investissements dans l’eau en l'Afrique", a-t-il dit au moment de convoquer le contexte d'un tel évènement.

Il a terminé en félicitant tous ceux qui ont participé à la réussite du plus grand événement dans le secteur organisé en Afrique subsaharienne et les futurs organisateurs de la 10e édition devant se tenir à Bali, en Indonésie, en 2024.

VIVIANE DIATTA