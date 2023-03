La Coordination des associations de presse (Cap) est à pied d'œuvre pour la libération du confrère Pape Ndiaye, chroniqueur judiciaire à la chaîne de télévision Walfadjri.

L'État a quel problème avec les journalistes ? Où est la liberté de la presse ? Après Pape Alé Niang, un autre journaliste est arrêté arbitrairement et placé en garde à vue. ‘’La Cap suit cette affaire avec beaucoup d'intérêt. En rapport avec les autres parties prenantes, elle fera tout son possible, selon les dispositions légales et professionnelles, pour que notre confrère recouvre la liberté’’, indiquent Mamadou Thior et Cie dans un communiqué parvenu hier à notre rédaction.

En effet, lit-on dans la note, il découle de la prise de contact avec son avocat, Me Moussa Sarr, que Pape Ndiaye a été convoqué le vendredi 3 mars 2023 à la Sûreté urbaine de Dakar, suite à des propos tenus dans l'émission ‘’Petit Dej’’. Dans le même ordre d'idées, la Cap a fait savoir qu'elle reste attachée à la défense absolue de la liberté de la presse et de la liberté d’expression, garanties par la Constitution sénégalaise et les engagements internationaux souscrits par l’État.

Le journaliste Pape Ndiaye, poursuivi pour ‘’diffusion de fausses nouvelles et outrage à magistrat’’, a été présenté au procureur de la République ce lundi. Il a bénéficié d’un retour de parquet, selon son avocat.

Le chroniqueur a affirmé dans une émission matinale que ‘’tous les substituts du parquet de Dakar étaient favorables à un réquisitoire de non-lieu’’ dans l'affaire Adji Sarr-Ousmane Sonko. Il a aussi ajouté que le procureur de Dakar Hamady Diouf a passé outre cette position des substituts, ‘’suivant en cela des instructions du chef de l'État’’.

Suite à son audition, le journaliste, Pape Khon Ndiaye a été placé en garde à vue, ce 3 mars.

FATIMA ZAHRA DIALLO (STAGIAIRE)