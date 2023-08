Les Lionnes du basket sénégalais ont été accueillies chaleureusement par les autorités du pays à leur retour de l’Afrobasket-2023. Elles ont déjà oublié leur défaite en finale contre le Nigeria et se tournent désormais vers leur prochaine qualification aux Jeux olympiques.

C’est un accueil triomphal qui a été réservé aux Lionnes du basket qui ont dignement représenté les couleurs nationales lors de l’Afrobasket féminin 2023 à Kigali. Vaincues en finale par les Nigérianes 84-74, les basketteuses sénégalaises devront encore batailler avec leurs bourreaux pour la qualification aux prochains Jeux olympiques de Paris. C’est pour cette raison qu’elles veulent tourner la page de l’Afrobasket.

‘’Il y a des tournois qui sont devant et le Sénégal doit être bien représenté dans ces compétitions. Nous n’avons pas d’autres mots. On aimerait bien rentrer avec la coupe, mais Dieu en a décidé autrement. Nous sommes très contentes de tous les encouragements que nous avons reçus des Sénégalais et on espère que la prochaine fois sera la bonne’’, a laissé entendre la capitaine Aya Traoré, lors de la cérémonie d’accueil organisée par la direction de l’aéroport international Blaise Diagne, en présence du ministre de la Jeunesse.

À cette occasion, le président de la Fédération sénégalaise de basketball a rappelé que les conditions dans lesquelles ont été mises les joueuses sénégalaises ont été très satisfaisantes. ‘’L’État a mis à notre disposition tout ce qu’on lui avait demandé pour mettre l’équipe dans de bonnes conditions. À notre arrivée à Kigali aussi, nous avons fait tout ce qu’on a pu pour réussir ce pari’’, a soutenu Babacar Ndiaye. Avant de continuer : ‘’Je pense que nous sommes la seule équipe dont toutes joueuses avaient une chambre individuelle. Pour la nourriture, chaque fois, on avait les moyens d’aller encore acheter après les repas des hôtels pour renforcer nos joueuses. Cela a permis aux joueuses de faire un effort supplémentaire pour se dépasser sur le terrain’’, a assuré Me Ndiaye.

Dans le même sens, il a expliqué qu’il faut faire cap sur les prochaines compétitions et surtout la qualification des JO où son équipe va rencontrer le Nigeria.

Pour sa part, le ministre de la Jeunesse a encouragé les joueuses. ‘’Nous sommes venus perpétuer une tradition qui consiste à vous accueillir au nom du chef de l'État, mais aussi au nom de son Premier ministre. Mes remerciements à l'endroit du staff, de l'entraîneur, mais aussi des jeunes qui ont mouillé le maillot. C'est vrai, on aurait bien voulu vous voir avec la coupe, mais ce n'est que partie remise. C'est une fierté de vous accueillir ici’’, a martelé Pape Malick Ndour.