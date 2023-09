À 15 ans, Amara Diouf s’apprête à vivre ses débuts internationaux avec le Sénégal. Une récompense assez incroyable pour le grand talent de Génération Foot. Focus.

Ce samedi, de nombreux adolescents à travers le monde traîneront au lit en profitant de leur début de week-end. Logique, après une semaine de rentrée scolaire stressante et pénible. À Butare, au Rwanda, il y en a pourtant un dont le stress pourrait ne pas s’être dissipé. Son nom : Amara Diouf, 15 ans. Car oui, le Sénégalais vient à peine d’obtenir son brevet des collèges qu’il se retrouve propulsé en sélection A par Aliou Cissé, afin de défier les Amavubi en match de qualification à la Coupe d’Afrique des nations. Un scénario incroyable pour l’attaquant de Génération Foot, sensation du football de la Téranga et petit protégé de Sadio Mané.

Surclassé partout

En composant sa liste, Aliou Cissé a surtout cherché à satisfaire tout le monde. Déjà qualifié pour la CAN, le Sénégal se déplace en effet au Rwanda sans trop d’énergie. Pour dynamiser ses troupes, le sélectionneur a donc choisi de ne convoquer que des jeunes joueurs ou des éléments du championnat local. Tout l’inverse du groupe qui défiera l’Algérie lors d’un amical de prestige mardi prochain, dans la ville nouvelle de Diamniadio, et composé des cadres de l’équipe. Ces différences, Amara Diouf, membre de la première liste, n’en a certainement que faire. L’ado compte bien vivre son rêve à fond. « Qui aurait cru que ce gamin qu’on a récupéré à 10 ans finirait international 5 ans plus tard ? » La fierté dans la voix de Monsieur Mady Touré, fondateur et président de Génération Foot, est facilement détectable. C’est lui qui, le premier, a jeté son dévolu sur Amara, à l’été 2018. « Il était venu de Pikine avec ses parents, pour participer à notre tournoi de détection appelé “Petit Pelé” ». En un après-midi, on a compris qu’il nous le fallait. » La carrière du fils prodigue semblait en réalité toute tracée. Son père, Ady, est un ancien avant-centre de la D1 sénégalaise à la carrière modeste, et le directeur du Solar FC de Pikine, une école de football dont sortira Pape Cheikh Diop, l’ancien Lyonnais. Recruté par Génération Foot, Amara Diouf prend rapidement ses aises, obligeant les éducateurs à le surclasser d’une catégorie par an.

« Techniquement, il était nettement au-dessus du reste. C’est d’ailleurs pour cela que je suis peut-être plus dur avec lui qu’avec les autres. Je ne veux pas voir son talent prendre le dessus sur sa personnalité », poursuit Touré. Cette technique avancée, l’attaquant l’étrenne ainsi dans les différentes catégories de la GF, jusqu’à la magie de cette année 2023. Sporadiquement intégré aux entraînements de l’équipe première, Amara a surtout la surprise d’être sélectionné pour la CAN U17 organisée en Algérie au printemps dernier. À seulement 14 ans et avec le numéro 10 floqué sur le maillot, le buteur est même nommé capitaine par Serigne Dia. Trop d’honneurs ? Pas vraiment, puisque l’intéressé remporte la compétition quasiment à lui seul : cinq pions et deux passes décisives en six apparitions (dont un doublé face à l’Algérie et à l’Afrique du Sud en quarts de finale), élu trois fois homme du match, et MVP d’une compétition brillamment remportée par les Lionceaux. De retour à Dakar, le voici membre permanent du groupe pro de Génération Foot.

Il ira à Metz, malgré l’intérêt des géants européens

Ces débuts en fanfare, Mady Touré a pu s’en délecter un peu plus à la mi-août. « J’ai reçu un courrier de la fédération m’annonçant la convocation d’Amara. Il venait de faire deux énormes matchs en Ligue des champions (en tour préliminaire, élimination face aux Guinéens d’Hafia, NDLR) » Ne reste alors qu’à l’annoncer à l’heureux élu. Et là encore, Touré maîtrise : « Je suis allé le voir dans sa chambre : “Amara, regarde bien les infos dans les prochaines heures.” Il m’a regardé sans trop comprendre. Deux jours plus tard, il m’appelle et hurle : “Père, je suis pris en équipe nationale !” Il criait comme un fou. » Pour autant, si le plaisir est là, le dirigeant déplore les convoitises parfois déplacées auxquelles est sujet son joueur : « Le fléau que nous essayons de contenir au mieux concernant Amara, ce sont les agents. On reçoit des dizaines de demandes et c’est insupportable. »

Manchester City, Arsenal, le Real Madrid et le FC Barcelone auraient ainsi formulé des offres officielles à la GF. Mais pour Mady Touré, tout est déjà acté : « À 18 ans, Amara filera au FC Metz. C’est notre club partenaire, qui a permis de lancer la carrière de nombreux Sénégalais. » Sadio Mané en personne a d’ailleurs décidé de prendre les choses en main : « Sadio, qui est son modèle, parle énormément avec Amara. L’autre jour, il lui a dit : “Signe à Metz, tu ne le regretteras pas. Moi, je suis même passé par la troisième division avec cette équipe, et regarde où j’en suis maintenant. Les grands clubs seront toujours là si tu ne grilles pas les étapes.” » En attendant la Lorraine et certainement quelque chose d’encore plus grand, Amara Diouf se prépare à représenter les couleurs nationales. Et vous, que faisiez-vous à 15 ans ?

