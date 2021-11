Le ministre de la Coopération, du Développement et de l’Action humanitaire du Grand-Duché de Luxembourg, Franz Fayot, sera en visite de travail au Sénégal, du 1er au 6 novembre 2021. Elle sera accompagnée d’une délégation du ministère des Affaires étrangères et européennes du Luxembourg et de Lux-Development. La visite, selon une note parvenue à notre rédaction, a comme but principal la participation à deux événements majeurs.

A savoir : le Sommet régional de haut niveau de l’Onusida en Afrique de l’Ouest et du Centre, ainsi que la tenue de la 15e Commission de partenariat Sénégal-Luxembourg. Au cours de son séjour à Dakar, la délégation luxembourgeoise se rendra au Samu national pour apprécier des réalisations du programme de coopération bilatérale entre les deux pays.

Il s’agira notamment du Centre de simulation médicale en soins et gestes d’urgence (financement à hauteur de 344 millions F CFA – 525 000 €) permettant de former efficacement les générations actuelles et futures de médecins et le personnel paramédical aux soins et gestes qui sauvent avec une démarche pédagogique innovante, et du Centre de réception et de régulation des appels (CRRA) dans le cadre de l’appui à l’amélioration du processus de prise en charge des urgences. Une visite au centre hospitalier Abass Ndao (Chan) constituant une des premières interventions de la coopération luxembourgeoise dans le domaine de la santé au Sénégal (à partir de 1995) est également au programme. La délégation luxembourgeoise se déplacera aussi dans les régions de Saint-Louis et de Ziguinchor.