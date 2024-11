Sénégalais détenus au Maroc

Plus de 300 passeurs sénégalais sont dans les prisons marocaines. C’est Horizons sans Frontières qui donnent l’information dans un communiqué de presse reçu hier à ‘’EnQuête’’ et signé par son président Boubacar Sèye.

‘’Depuis près de deux ans, l’organisation internationale de défense, d’orientation et d’intégration de migrants, Horizons sans Frontières, est régulièrement saisie par des compatriotes résidant au Sénégal ou dans la diaspora au sujet de membres de leurs familles emprisonnés au Royaume du Maroc pour des délits et crimes liés à l’émigration irrégulière. Les différents recoupements effectués ont permis d’estimer que leur nombre est assez important : plus de 300’’, lit-on dans la note.

D’après Boubacar Sèye, ‘’certains d’entre eux purgent des peines longues (égale ou supérieure à 10 ans de prison ferme) dans différents établissements pénitentiaires du Maroc. Face à cette situation et pour soulager les familles dans le désarroi total, on lance un appel solennel à l’aide à Bassirou Diomaye Faye, président de la République, au nom des familles qui souhaitent que leurs enfants bénéficient de la clémence de Sa Majesté le Roi Mohamed VI’’, ajoute-t-il. Il y a de l’espoir après le message du garde des Sceaux, ministre de la Justice, fait-il savoir. Ainsi, HSF ‘’soutient et encourage le gouvernement du Sénégal dans les discussions en cours avec le Royaume du Maroc sur la question des détenus au Maroc et sur les autres sujets connexes’’.