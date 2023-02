La capitale du Nord a abrité, hier, la cérémonie officielle de lancement du Projet Feed the Future Sénégal Doolel Mbay dont l'objectif est d'accompagner les secteurs de l’agriculture et de l’élevage des petits ruminants. Un projet qui est financé par l'USAID à hauteur de 25 milliards F CFA pour cinq ans.

Feed the Future Sénégal Doolel Mbay est un projet qui s’inscrit dans la continuation de toutes les initiatives antérieures du gouvernement américain illustrant son souhait de soutenir le développement du secteur agricole du Sénégal. C’est le coordinateur national du projet, El Hadj Abdou Guèye, qui le fait savoir et ajoute qu'il permet également la prise en charge des initiatives inclusives et participatives du développement économique et social des territoires, basé sur les potentialités et les spécificités de chaque région.

" Pour un meilleur accompagnement des services aux chaînes de valeur agricoles (riz, mil, maïs, petits ruminants, fruits et légumes), le projet a intégré l’inclusion sociale et l’autonomisation économique des femmes, le renforcement des systèmes de marchés locaux, l’engagement du secteur privé et le renforcement des capacités ainsi que la gestion des ressources naturelles et la résilience aux chocs climatiques", a déclaré M. Guèye.

Raison pour laquelle, a-t-il ajouté, le projet Doolel Mbay épouse la même vision que le Programme agricole pour la souveraineté alimentaire durable (Pasad), qui est le dernier document stratégique dans le secteur agricole et agroalimentaire. À en croire toujours M. Guèye, le projet vise à atteindre 170 000 ménages, soit 60 % des ménages agricoles, plus de 100 000 jeunes, plus de 138 000 femmes et 230 000 micros, petites et moyennes entreprises (MPME) dans la vallée du fleuve Sénégal, le sud du Saloum et la Casamance.

Dans la région de Saint-Louis, à travers les deux projets phares de Feed the Future (FTF) que sont le Projet croissance économique (PCE) et Naatal Mbay, l'appui de l'USAID a fortement contribué à la transformation de la chaîne de valeur riz stimulant ainsi la productivité, la qualité et l'accès aux intrants et au financement d’un grand nombre de réseaux de producteurs dans la zone.

Pour le coordonnateur du Feed the Future Sénégal Doolel Mbay, ces projets antérieurs ont traité de questions d’une importance primordiale pour la compétitivité du secteur rizicole. "Nous avons appuyé les acteurs à la commercialisation, à la labellisation et au packaging du riz permettant une plus grande visibilité et donnant une meilleure image de ce produit. Le secteur du financement a permis une augmentation significative des concours financiers dans la filière riz. Enfin, les activités de structuration des organisations de producteurs ont également permis à ces derniers, aujourd’hui, d’être des interlocuteurs crédibles avec tous les acteurs des chaînes de valeur ainsi que les pouvoirs publics", a soutenu El Hadj Abdou Guèye.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS