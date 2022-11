La déléguée générale de l’Entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes (Der/FJ), Mame Aby Sèye, a profité de sa tournée dans la région de Saint-Louis pour procéder à l’inauguration du guichet unique de formalisation à la Chambre de commerce régionale et au lancement d’un nouveau dispositif de financement de l’autonomisation digitalisée des jeunes. Une enveloppe d’une valeur de 150 millions F CFA a été distribuée à 500 jeunes entrepreneurs de la région, dont 117 issus du département de Saint-Louis.

Le financement a été toujours un épineux problème pour les jeunes entrepreneurs de Saint-Louis. Des difficultés auxquelles la délégation générale de l’Entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes (Der/FJ) s’est attaquée pour renverser la tendance et accompagner les jeunes et les femmes dans différentes activités génératrices de revenus.

Profitant de sa visite de terrain dans la région Nord, la déléguée générale de la Der/FJ a remis, hier, à 117 jeunes et femmes entrepreneurs du département de Saint-Louis des financements rapides allant de 300 mille à un million de francs CFA. De jeunes entrepreneurs qui s’activent dans les secteurs du commerce, de l’agriculture, de l’élevage, de l’aviculture, de la couture, de la location de matériel de construction, du tourisme, de la restauration et autres activités.

L’occasion a été également saisie par Dr Mame Aby Sèye pour se réjouir des conditions de rapidité dans lesquelles ses services ont diligenté les dossiers des bénéficiaires. ‘’Nous avons pu ainsi nous enquérir des conditions dans lesquelles ces jeunes bénéficiaires des financements sont enrôlés, identifiés, localisés dans les différentes communes du département et avoir une idée précise de la qualité de la demande de financement et leur secteur d’activité. Ce qui est avantageux dans ce nouveau système, c’est que cette plateforme d’enrôlement est également accessible aux gouverneurs et aux préfets, et permet rapidement d’enrôler les futurs bénéficiaires de financements compris entre 300 mille et un million de francs CFA’’, a déclaré la déléguée générale de la Der/FJ.

D’après elle, le nano-crédit a été pris comme référence pour ces financements. ’’Nous avons choisi le contact direct aux jeunes entrepreneurs par des notifications sur leur téléphone portable pour leur signaler qu’ils ont bénéficié d’un financement et qu’ils viennent signer au niveau du pôle-emploi de Saint-Louis, leurs contrats et tous les documents. C’est rapide et discret et nous avons l’ambition d’élargir et de démocratiser ce financement à travers le pôle-emploi qui est la porte d’entrée’’, a expliqué Mame Aby Sèye. Toutefois, elle a invité les bénéficiaires à rembourser pour en faire bénéficier d’autres qui attendent sur la liste. ‘’La Der vous a fait des facilités de remboursement. Les remboursements du financement s’effectuent à partir d’un délai de trois mois et s’étalent sur 15 mois, pour ceux qui ont bénéficié de moins d’un million, et de 18 mois pour un million et plus’’, a insisté la déléguée générale de la Der.

Dr Mame Aby Sèye a aussi procédé à l’inauguration du guichet unique de formalisation des entreprises, qui va permettre, en moins de 24 heures, à des entrepreneurs de la région de Saint-Louis de se faire immatriculer et de bénéficier d’un ninéa et d’un registre de commerce à la Chambre de commerce de Saint-Louis.

IBRAHIMA BOCAR SENE (SAINT LOUIS)