Les militants des différentes centrales syndicales de la région de Saint-Louis ont célébré la fête du Travail. Après le traditionnel défilé dans les grandes artères de l'ile, les syndicats ont déposé leurs cahiers de doléances 2023 à la gouvernance, entre les mains de Modou Mamoune Diop, gouverneur adjoint chargé du développement.

Une tribune que les différents leaders syndicaux ont saisie pour réclamer de meilleures conditions de travail, mais aussi pour fustiger les lenteurs notées dans le traitement de leurs plateformes revendicatives qui n’ont pas connu d'avancées significatives.

Malgré la crise et le front social tendu, les travailleurs de la région de Saint-Louis ont répondu en masse à l'appel des syndicats pour marquer la fête du Travail.

Devant le représentant du chef de l’Exécutif régional, les porte-paroles des centrales syndicales de la CNTS, de la CSA, de l’Unsas, de la CNTS/FC, de la CDTS, de la FGTS/B, des syndicats d’enseignants, de pêcheurs, de la santé, des secteurs agricole et artisanal, entre autres, ont égrené un chapelet de doléances. Si les syndicats de travailleurs ont exprimé leur colère par des pancartes et quelques slogans hostiles devant les grilles de la gouvernance de Saint-Louis, ceux des Grands domaines du Sénégal (GDS) se sont distingués par un port de brassards rouges.

A en croire leur secrétaire général, ce qui se passe dans leur entreprise est inadmissible dans un pays qui se respecte. "Les travailleurs sont presque réduits en esclaves et aucun de leurs droits n'est respecté. Le nouveau directeur général foule aux pieds nos plus élémentaires droits de travailleurs. Il sanctionne à tout bout de champ et licencie abusivement les employés. Malgré nos revendications, il refuse de négocier et menace de licencier très prochainement d'autres travailleurs. C'est pourquoi nous avons profité de la fête du 1er Mai pour interpeller les autorités sur le comportement inhumain de ce retraité de l'armée française et des mauvaises conditions de travail des employés des GDS. Les salaires payés aux employés sont des salaires de misère", a accusé Bayrou Sylla.

Les pêcheurs tirent la sonnette d'alarme

En remettant leur cahier de doléances, le Syndicat des pêcheurs artisanaux du Sénégal, par la voix de leur secrétaire général, a renouvelé ses craintes pour la survie du secteur, avec la découverte du gaz et du pétrole au large des côtes sénégalaises.

"Depuis quelques années, les doléances des pêcheurs artisanaux du Sénégal face à l'exploitation du pétrole et du gaz n'ont connu aucune avancée. Aucune négociation sérieuse n’a été engagée, depuis, pour trouver des solutions au secteur. Pourtant, nos activités sont menacées par les installations gazières et pétrolières. Déjà, les pêcheurs guet-ndariens vivent les impacts négatifs de cette exploitation de ressources naturelles. Maintenant, on veut être édifié sur la compensation du manque à gagner de ces braves travailleurs", a soutenu Moustapha Dieng.

Les derniers évènements survenus à Kayar se sont également invités dans la longue liste de doléances des pêcheurs. "Les autorités administratives et judiciaires sont interpellées sur cette question. Car les pêcheurs de la langue de Barbarie réclament justice. Que tous ceux qui ont subi des dégâts corporels et/ou matériels soient dédommagés à hauteur des préjudices subis", a ajouté M. Dieng.

Unanimement, tous les responsables des syndicats ayant défilé devant le gouverneur ont exigé de meilleures conditions de travail dans leurs entreprises et un traitement salarial décent pour atténuer la tension sociale.

Après avoir écouté attentivement les différents syndicats, le gouverneur adjoint chargé du développement, Modou Mamoune Diop, a promis de transmettre dans les meilleurs délais tous les documents à la hiérarchie pour que des solutions soient trouvées.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS