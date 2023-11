Après plusieurs années d'attente, les populations de Leybar Boye, dans la commune de Gandon, voient enfin une de leurs vieilles doléances se réaliser. Les travaux de construction de la route RN2 - Leybar ont été lancés par le directeur général du Fonds d’entretien routier autonome (Fera), Papa Ibrahima Faye, en présence des autorités administratives et locales de l'arrondissement de Rao. Pour un linéaire de 2,5 km en pavé, l'État du Sénégal a débloqué une enveloppe de plus de 650 millions F CFA.

En procédant au lancement officiel des travaux, le DG du Fera a rappelé que la construction de ce tronçon répond à une vieille doléance des populations de ce village tricentenaire et enclavé. "L'attente a été longue, mais dans six mois, les travaux seront livrés et douze autres seront observés pour la garantie de l'ouvrage. Le tronçon RN2 - Leybar Boye, qui s'étend sur un linéaire de près de 2,5 km, va coûter 651 millions F CFA et va intégrer le recrutement d'un consultant. Ce dernier va appuyer et accompagner le projet pour avoir une route de qualité”, a déclaré Papa Ibrahima Faye.

Avant d’inviter les autorités locales à changer de paradigmes et à mieux veiller sur l’entretien des infrastructures, surtout routières “L'acte 3 de la décentralisation donne compétence aux communes pour la gestion des routes. Ce qui a servi de prétexte au Fera de lancer dans la commune de Gandon les travaux de l'axe RN2 – Leybar. Au Sénégal, on a un important patrimoine routier de plus de 63 mille kilomètres de routes, dont les 18 mille sont bitumés. Avec l'arrivée du président Macky Sall à la tête du pays, les investissements en termes d'infrastructures routières se sont beaucoup développés au Sénégal. Donc, l'enjeu n'est plus dans la construction, mais plutôt dans l'entretien routier. Construire c'est bien, mais entretenir c'est encore mieux. Les routes sont chères et nécessitent de lourds investissements. Donc, il est de notre devoir de les sauvegarder", a soutenu M. Faye.

Le maire de Gandon, Mamadou Alpha Diop, a exprimé la satisfaction des populations bénéficiaires. Pour lui, la réalisation de ce tronçon représente énormément de choses pour elles, vu la place qu'occupe le village de Leybar dans l'histoire de la zone. “C'est une volonté politique de l'État de nous accompagner à désenclaver la commune de Gandon. Le tronçon Gandon - Ndiebene Toubé Wolof - Maka Toubé - Ngalele, long de 8 km, est bitumé et facilite beaucoup les déplacements des populations. D’ailleurs, le DG du Fera nous a annoncé que les zones de Rao et de Ndiawdoune vont bénéficier prochainement de 37 km de routes bitumées. Ce qui n'est pas négligeable”, a signalé le maire Mamadou Alpha Diop.

Il faut signaler que le Fera a également signé une convention de financement avec la commune de Gandon, pour l'entretien du réseau des routes non classées de la collectivité locale. Ainsi, une enveloppe de plus de 51 millions F CFA est dégagée, dont sept millions sont spécifiquement réservés pour l'achat du petit matériel d'entretien routier. Il sera aussi procédé au recrutement de 60 agents dans la commune de Gandon. Une opportunité de participer à l'employabilité des jeunes, a expliqué le premier magistrat de la commune.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS