Pour la 3e édition d’appui en matériel électroménager aux structures sanitaires de Saint-Louis, le chanteur Malick Diabou Seck a innové en y associant une journée de consultations médicales gratuites. Ainsi, près de 300 personnes ont été consultées pour le diabète et l’hypertension. Pour améliorer le cadre de travail et d’accueil des malades, il a remis un lot d’équipements électroménagers au poste de santé de Sor.

La responsable du dispensaire de Sor n’a pas tari d’éloges à l’endroit de leur bienfaiteur pour son soutien aux structures sanitaires de Ndar. Selon l’infirmière-chef de poste Ndiakhère Wane Niass, le geste de Malick Diabou Seck est doublement salutaire pour le personnel et pour les malades. ‘’Malick Diabou a montré qu’il ne chante pas seulement bien, mais qu’il a également un joli cœur. Grâce à son don, le cadre d’accueil sera considérablement amélioré pour les usagers et les prestataires travailleront désormais dans de meilleures conditions. Si un bienfaiteur nous offre des moyens pour nous faciliter le travail et soulager les populations qui fréquentent le poste de santé, nous ne pouvons qu’applaudir et prier pour lui’’, a soutenu Mme Niass.

Pour l’initiateur, l’artiste Malick Diabou Seck, la remise de matériel couplée aux consultations médicales gratuites n’est qu’une façon d’aider les populations démunies de sa ville natale dans leur prise en charge sanitaire. ‘’Je n’ai que la ville de Saint-Louis et je suis prêt à tous les sacrifices pour qu’elle rayonne au sommet et détienne tout ce qui est meilleur. Avec l’appui d’amis comme Moussa Diop du mouvement Sénégal Debout et d’autres bonnes volontés, j’ai collecté ces équipements pour améliorer les conditions d’accueil des structures sanitaires de la commune. Nous avons commencé par équiper en climatiseurs et ventilateurs les salles d’hospitalisation de Médecine 4 de l’hôpital régional où j’avais constaté des conditions difficiles d’accueil des malades. Pour cette année, nous avons ciblé le poste de santé de Sor, qui polarise plus de sept grands quartiers de Saint-Louis, afin d’améliorer le confort des patients et du personnel. D’ailleurs, le personnel a jugé dérisoire la subvention d’un million de francs CFA qui leur est accordée annuellement par rapport à leur charge. C’est pourquoi nous ne ménagerons aucun effort pour accompagner les structures sanitaires. Pour cette édition, nous avons jumelé la remise de matériels avec des consultations médicales gratuites pour faciliter l’accès aux soins des populations démunies’’, a déclaré Malick Diabou Seck.

Des centaines de personnes venues de partout ont été diagnostiquées pour diverses pathologies par une dizaine de professionnels de la santé. Selon la responsable des consultations, les deux pathologies les plus fréquentes sont le diabète et l’hypertension. ‘’Saint-Louis est la première région avec les taux de prévalence de diabète et d’hypertension artérielle les plus élevés au Sénégal et Malick Diabou a pensé à cela. Il nous a permis de réaliser une consultation gratuite avec des spécialistes et d’offrir en même temps des médicaments. Il est essentiel de faire le dépistage pour l'hypertension artérielle et le diabète, car ce sont les deux pathologies les plus récurrentes à Saint-Louis et elles causent d’énormes dégâts au sein de la population’’, a-t-elle signalé.

Ces dégâts n’ont pas laissé insensible le chanteur saint-louisien, Malick Diabou Seck, qui a saisi l’occasion de la remise des équipements au dispensaire de Sor pour plaider en faveur de la construction d’un centre régional de prise en charge des diabétiques de Saint-Louis.

IBRAHIMA BOCAR SENE, SAINT