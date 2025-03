La relation amoureuse entre N. R. Cissé, 22 ans, et J. P. Monteiro, 35 ans, n’a duré que le temps d’une rose avant de se terminer à la barre du tribunal de grande instance de Saint-Louis. D’ailleurs ce dernier a été condamné à deux ans de prison, dont six mois ferme, pour diffusion d’images contraires aux bonnes mœurs.

Deux jeunes se sont connus en décembre 2024 au cours d’une banale promenade dans une rue de la capitale du Nord. Aussitôt, est née une relation amicale avant de se transformer rapidement en une histoire sentimentale entre les deux. Au début de l’aventure, J. P. Monteiro avait instauré une relation de confiance avec N. R. Cissé. Et cette dernière partageait beaucoup de choses avec son nouveau copain et lui confiait également souvent ses problèmes. Tout roulait bien comme un train sur de bons rails entre les deux tourtereaux jusqu'en mi-février dernier, les choses commencèrent à se gâter. Un soir, attendant de son chéri des messages de douceur et de tendresse comme d’habitude, elle reçoit en lieu et place des images pornographiques ainsi que des photos des parties intimes de J. P. Monteiro. Un comportement qui a surpris et choqué, la jeune N. R. Cissé, 22 ans, qui n’imaginait pas que son nouveau chouchou puisse descendre aussi bas.

Touchée dans son for intérieur, la jeune femme lui a ordonné de retirer immédiatement les images et de ne plus recommencer s’il tient à leur relation. Il s’assagit quelques jours avant de reprendre ses agissements répréhensibles. C’était sans compter avec les idées que nourrissait J. P. Monteiro derrière la tête. Excédée par le comportement irresponsable de son copain, la fille bloque son numéro habituel pour ne plus communiquer avec lui.

Senti isolé par N. R. Cissé, J. P. Monteiro cherche une nouvelle puce et continue de la bombarder avec de nouvelles vidéos pornographiques aussi salaces les unes que les autres. Malgré toutes les provocations et n’ayant vu aucune réponse de la dame N. R. Cissé, il passe à une vitesse supérieure en lui envoyant une vidéo porno avec un message clair de proposition de relations sexuelles contre une somme d’argent.

Ne pouvant plus supporter le harcèlement et les envois d’images et vidéos pornos dont elle était victime, N. R. Cissé s’en ouvre à sa famille qui lui conseille de porter plainte contre Monteiro. Un conseil qu’elle a suivi à la lettre et qui a abouti à son arrestation par la police, son déferrement au parquet suivi de son mandat de dépôt à la Mac de Saint-Louis.

À la barre, malgré son jeune âge, la jeune fille a raconté dans une grande sérénité leur rencontre fortuite avant de regretter de l’avoir connu à plus forte raison de tenter d’entretenir une relation amoureuse avec lui. ‘’Au début de notre relation, il me prodiguait de bons conseils et était gentil avec moi. Il a gagné ma confiance en se présentant comme quelqu’un qui a des intentions sérieuses avant de me dévoiler sa véritable image. Heureusement, je ne suis pas tombée dans son piège’’, a-t-elle déclaré à la barre.

Quant à l’accusé, il a fait la grande gueule pour s’en sortir en affirmant tantôt s’être trompé de destinataire, tantôt vouloir tester la fille si elle est sérieuse ou pas. Des échappatoires auxquels la cour n’a pas mordu. D’ailleurs, il a été bien sermonné par le substitut du procureur.

Après délibération, J. P. Monteiro a été condamné par le tribunal de grande instance de Saint-Louis à une peine de deux ans de prison, dont six mois ferme.

IBRAHIMA BOCAR SENE SAINT-LOUIS