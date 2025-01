Saisie produits forestiers

L’Inspection régionale des eaux et forêts de Ziguinchor (Sud) a annoncé, mardi, avoir saisi, entre juin 2024 et janvier 2025, des variétés de bois dont le coût est estimé à 300 millions de francs CFA, dans les arrondissements de Niaguis et de Niassya. Ces saisies entrent dans le cadre de la lutte contre le trafic illicite de bois à Bignona et à Ziguinchor. Ce lot est constitué de 114 billons de teck, de 314 planches et plateaux, de 214 lattes de rôniers.

‘’Durant ces six derniers mois, entre juin 2024 et janvier 2025, en collaboration avec les autres forces de défense et de sécurité, nous avons fait ces saisies importantes estimées à environ 300 millions de francs CFA’’, a déclaré le lieutenant-colonel Momar Sèye, chef de l’Inspection régionale des eaux et forêts de Ziguinchor.

Il s’exprimait au cours d’un entretien avec des journalistes lors d’une visite guidée pour constater de visu les saisies opérées par sa structure dans la région. Outre les quantités de bois saisies, le matériel utilisé par les trafiquants a été également immobilisé, a indiqué le chef du Service départemental des eaux et forêts de Ziguinchor, le lieutenant Mame Less Ciss.