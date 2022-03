Sante digitale

L’université Cheikh Anta Diop de Dakar et l'université Makerere (MakSPH) ont officiellement lancé le projet de paiements numériques pour les agents de santé de la campagne en Afrique subsaharienne, selon le coordonnateur du UP francophone. Dans le cadre de ce projet, ils se sont rendu compte que beaucoup d’activités de santé sont faites dans les zones les plus reculées. Mais que les acteurs de la santé ne perçoivent pas à temps leur salaire.

‘’On a pensé, explique le professeur Adama Faye, qu’en utilisant les nouvelles technologies, ils pourraient trouver des solutions assez larges. C’est pourquoi la fondation Bill et Melinda Gates a lancé cette initiative, en partenariat avec l’OMS. Durant les prochains 32 mois, nous allons susciter de l’engouement, mais aussi beaucoup de recherches autour de cette thématique qui est le paiement numérique. Il y a au minimum 12 grandes qui sont lancées. Cela veut dire qu’il faut que les chercheurs s’éveillent’’.

...Selon lui, en Afrique, il y a souvent des difficultés de financement. C’est pourquoi la fondation Bill et Melinda a décidé de financer 12 projets au minimum dont six dans les pays francophones, et six autres dans les pays anglophones. ‘’Ce sera sous forme de compétition. Donc, il faudra que tout le monde se prépare. Nous voulons rechercher, dans un premier temps, les évidents scientifiques. Nous avons récemment fait l’analyse du contexte.

C’est un travail que nous allons faire dans quatre pays francophones : le Sénégal, la Côte d’Ivoire, le Cameroun et le Congo. Pendant six mois, nous allons analyser le contexte pour savoir ce qui se fait en termes de paiements numériques, les enjeux confrontés, les méthodes utilisées. A travers ce travail, nous verrons les sujets de réponse les plus pertinents sur lesquels les chercheurs vont travailler, documenter’’, renseigne-t-il.