‘’Homeland, Chapitre 1’’, le nouvel album de Seckou Keita, sera disponible pour le public le 18 octobre prochain. En effet, c’est dans un communiqué reçu à ‘’EnQuête’’ que la date est confirmée. L'album, qui sera disponible sous le label indépendant britannique Hudson Records, est également accompagné d'un livret couleur de 44 pages avec des scènes de vie capturées par un jeune photographe de Casamance, Taylor Kitoko.

Selon l’artiste, il y a intégré des éléments sonores contemporains sans pour autant perdre le lien avec la tradition. Les morceaux alternent entre des mélodies poignantes inspirées des chants anciens et des compositions plus avant-gardistes. En outre, Seckou Keita défie les catégories de genre et de culture dans cette œuvre qui rassemble la musique, les rythmes et les textes traditionnels africains avec des sonorités pop, englobant l'afropop, l'urbain, le hip-hop et le spoken word.

De plus, Seckou Keita a enregistré et mixé cet album dans quatre pays (Sénégal, Royaume-Uni, Belgique et Allemagne) et l'a enrichi de quatre langues : le mandingue, le wolof, l'anglais et le français. Cette diversité linguistique reflète non seulement la richesse de ses racines, mais aussi sa capacité à naviguer entre différentes cultures avec fluidité. D’après lui, ‘’Homeland’’ emmène les auditeurs dans un voyage surprenant entre le passé et le présent à travers la musique et les mots. En remettant en question l'idée même de ce que signifie homeland : (terre natale), Seckou Keita explore sa propre identité et sa relation avec son Royaume-Uni d'adoption et son pays natal le Sénégal.

L’histoire derrière l’album

La richesse et le secret de cet album résident également dans ses collaborations. Tout a commencé en 2017, lorsque Seckou Keita a commencé une série de collaborations panafricaines, dont un titre avec la légende sénégalaise Baaba Maal. ‘’Depuis les événements de 2020, mon esprit et mon cœur recherchent activement les réponses à tant de questions concernant ma patrie d'adoption au Royaume-Uni et ma patrie natale au Sénégal. Deux terres, deux maisons et tous les endroits que je visite régulièrement entre les deux ; chaque endroit comprenant la famille, les amis, la musique, le travail et toujours de nouvelles rencontres et opportunités d’apprendre’’, relate-t-il. Par ailleurs, cette collaboration et le contexte mondial jusqu'en 2020 ont créé en lui le désir de développer une compréhension plus profonde de cette exploration musicale et thématique.

Ainsi, aux côtés du producteur Moussa Ngom, l’artiste Keita a su créer un parfait équilibre entre musique acoustique et électronique, entre rythmes traditionnels et beats urbains. L'influence du rap est également présente avec la participation du groupe légendaire Daara J Family. Leur collaboration a donné naissance au titre ‘’Home Sweet Home’’, un mélange d’acoustique et de hip-hop enregistré à Dakar à 3 h du matin’’, confie-t-il.

Une diversité de genres et d'influences

Le projet s'appuie également sur la narration, un élément central dans la tradition des griots, dont Seckou Keita est l'héritier. ‘’Au cœur de ‘Homeland’ se trouve la narration, une partie essentielle de la tradition des griots, qui s’est façonnée au fil des siècles et fait partie intégrante de ma vie et de ma culture. Par-dessus tout, nous sommes les gardiens des histoires et de l’Histoire’’, explique SK.

À cet effet, l'album commence et se termine par des morceaux en style griot, interprétés par Abdoulaye Sidibé, un gardien de la culture mandingue. La dimension poétique n'est pas en reste avec les contributions des poètes britanniques Zena Edwards et Hannah Lowe, qui ajoutent une profondeur émotionnelle et intellectuelle.

Pour lui, il était important d'aller plus loin et de s'assurer que les mots, la poésie en particulier, aient une place et un poids particuliers dans l'album.

Dans l'ensemble, ‘’Homeland Chapitre 1’’ agit comme un pont entre les genres, car il mélange subtilement les rythmes contagieux du mbalax de son Sénégal natal avec des rythmes urbains dans des morceaux comme ‘’Nay Rafet’’ et ‘’Ni Mala Beugué’’. Il n’a pas peur de s’associer à la pop, dans son côté le plus noble, comme dans le morceau ultra accrocheur ‘’Wakili’’, qui met en avant la foi en soi pour accomplir ses rêves.

Musicalement, le cœur battant de l'album reste la kora, cet instrument à cordes séculaire que Seckou Keita maîtrise avec brio. En tant que musicien traditionnel, il a réinventé cet instrument en le modernisant tout en restant fidèle à ses racines. D’après lui, ‘’les auditeurs seront sans aucun doute émus, émotionnellement et physiquement’’. Ainsi, pour célébrer cette dernière sortie, Seckou Keita informe le public qu’il sera en tournée au Royaume-Uni et en Belgique avec le groupe Homeland, jusqu'en octobre et novembre 2024.

THECIA P. NYOMBA EKOMIE