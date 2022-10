L’Amicale des femmes du groupe de la Caisse des dépôts et consignations du Sénégal (AFCDCS) et leur directeur général Cheikh Ahmed Tidiane Ba ont fait, hier, un don de 2 500 000 F CFA à la Lisca pour lutter contre le cancer. C’était lors d'une journée de sensibilisation sur les différentes formes de cancer organisée par l’AFCDCS.

Dans le cadre de la lutte contre le cancer, l’AFCDCS, en collaboration avec la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer (Lisca), a organisé hier, à Dakar, une journée de sensibilisation sur les différentes formes de cette maladie qui touchent les femmes. À cette occasion, l'Amicale des femmes de la CDC et leur directeur général ont fait un don de 2 500 000 F CFA à la Lisca.

Pour rassurer ces braves dames, le directeur général de la CDC soutient qu'ils vont continuer à les assister et les accompagner dans toutes leurs actions, pour qu'un diagnostic rapide soit fait et une prise en charge dès le départ.

Selon Ahmed Tidiane Ba, le conseil qu'on doit donner encore une fois, c'est de tout faire pour dépister les malades du cancer dès les premiers symptômes. "Le cancer du sein, avouons-le, peut être traité, s'il est détecté très tôt. Notre pays enregistre près de 1 500 nouveaux cas de cancer chaque année et plus de la moitié souffre du cancer du col de l'utérus. Donc, on doit se battre contre tous les cancers, quelle qu’en soit la forme", a-t-il dit.

Le directeur général de la CDC est ainsi persuadé que les directeurs généraux présents à cette journée, avec le concours de l'établissement public de la CDC, mettront tous les moyens pour que ces femmes puissent participer efficacement à cette lutte. Il est d'avis que cette journée n'est pas seulement pour des femmes, mais aussi pour des hommes, "puisque nous sommes des pères, des oncles, etc., et nous vivons comme tout le monde ces drames dans nos familles".

La présidente de la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer, Docteur Fatma Guenoune, prenant part à cette importante journée, informe qu'il y a plus de 11 000 nouveaux cas de cancer au Sénégal, avec environ 8 000 décès par an. Malheureusement, dit-elle, les deux premiers cancers en termes de prévalence et de mortalité sont le cancer du col de l'utérus et celui du sein. Ainsi, le troisième est celui du foie et le quatrième, touchant exclusivement les hommes, est le cancer de la prostate. Le cinquième, c'est le cancer de l'estomac.

La présidente de la Lisca d'affirmer que des efforts ont été faits pour sensibiliser surtout sur les facteurs favorisant des cancers. Elle a également fait savoir qu'il n'y a pas un seul facteur, mais plusieurs pouvant causer un cancer.

Selon le Dr Guenoune, le tabou du cancer est levé ; tout le monde se met en rose, même les hommes. Ainsi, dit-elle, il y a eu beaucoup d'avancées dans la prise en charge et le traitement des malades.

Au terme de son propos, la présidente de la Lisca a remercié l'Amicale des femmes de la CDC pour leur participation à la sensibilisation au côté de la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer. Et elle se réjouit du don fait par l’AFCDCS pour aider les malades.

FATIMA ZAHRA DIALLO (STAGIAIRE)