Dans l’antre du sommet Ils seront entre 2 500 et 3 000 personnes, dont 700 en provenance d’Afrique, à participer au nouveau sommet Afrique-France, qui se tient, les 8 et 9 Octobre, à Montpellier. L’Élysée a choisi de repenser l’exercice, après l’annulation du sommet de Bordeaux (prévu en juin 2020), jugeant l’ancien format « obsolète ». L’idée a finalement été arrêtée de « faire une sorte de sommet renversé où ceux qui d'habitude ne sont pas invités dans ce type d'événements internationaux seront au cœur de l'événement », explique une conseillère du président français. Conséquence : Montpellier sera « un sommet exclusivement consacré à la jeunesse et à la société civile ». Entre 2 500 et 3 000 personnes sont ainsi attendues, ce vendredi, dans la préfecture de l’Hérault. Entrepreneurs, chercheurs, étudiants, intellectuels, représentants associatifs… Un quart des participants viendront du continent : ce seront là des représentants des sociétés civiles et des entrepreneurs. Tous participeront, le vendredi matin, à des tables-rondes autour de cinq grandes thématiques : l’engagement citoyen, l’entreprenariat, la recherche, la culture et le sport. Le temps fort de cette journée de lancement sera, selon RFI, ‘’l’échange entre le Président Macron et une douzaine de jeunes africains venus d’horizons différents (Mali, Côte d’Ivoire, RDC OU Afrique du Sud’’. Sur le critère de leur sélection, la Présidence française précise : ‘’Ils ont été retenus pour leur capacité à parler en public et le regard critique qu’ils portent sur les relations avec la France. Aucun d’entre eux ne peut être soupçonné de complaisance à l’égard de la France.’’, lit-on sur le portail de RFI. Lors de cet échange, Achille Mbembe –cheville ouvrière de ce sommet – rendra compte du travail qu’il a mené depuis janvier, après plus d’une soixantaine de rencontres organisées avec des jeunes et des représentants des sociétés civiles dans 12 pays du continent. Dans son rapport, 13 propositions pour ‘’refonder’’ la relation entre la France et le continent ont été faites, selon RFI. Il s’agit notamment : de créer un ‘’fonds d’innovation pour la démocratie’’ dont la dotation initiale serait de 15 millions d’euros ; de développer un programme ‘’Campus nomade" pour favoriser la mobilité des enseignants et chercheurs’’ et qui ‘’s’articulerait autour d’un programme Erasmus africain’’ ; de mettre en place ‘’un forum euro-africain sur les migrations qui servirait d’enceinte de dialogue’’ ; ‘’de tisser un nouveau narratif entre l’Afrique et la France, en confiant ce travail à une commission présidée par des historiens franco-africains’’ ; de ‘’transformer l’aide publique au développement’’ ou encore de ‘’refonder les relations avec l’Europe du XXIe siècle sur la base d’un nouveau traité entre les deux organisations continentales’’. Emmanuel Macron devrait retenir certaines de ces propositions et faire, selon son entourage, des ‘’annonces’’, informe le portail. ‘’Au-delà des ‘’propositions concrètes’, le président français va surtout devoir clarifier et expliquer la position de Paris sur certains sujets sensibles comme le soutien apporté à Mahamat Idriss Déby au Tchad, la réorganisation du dispositif militaire français au Sahel ou encore la question des visas, des titres de séjour que de nombreux jeunes Africains peinent à obtenir’’. Mais comment le sommet est perçu du côté des chefs d’Etats africains mis en touche pour la première fois depuis 1973 ? Citant des sources proches de L’Elysée, RFI informe : ‘’Pour ne pas se fâcher avec tous les présidents africains, l’Élysée a pris bien soin de préciser que ce rendez-vous de Montpellier ne serait ‘pas le sommet des oppositions politiques’. Aucune figure majeure de la lutte contre les pouvoirs en place n’a ainsi été conviée. Ni aucun responsable politique’’. Il faut aussi rappeler que le sommet se tient dans un contexte particulièrement tendu avec la dégradation des relations avec le Mali, l’Algérie, entre autres. Avec RFI