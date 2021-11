Soutien USA

L’ambassade des États-Unis finance huit projets de développement. L’ambassadeur Tulinabo Mushingi a procédé à la signature de contrats de financement en présence des bénéficiaires de ces subventions. Ces projets, informe un communiqué de l’ambassade US parvenu à ‘’EnQuête’’, sont financés à travers le Fonds d’auto-assistance ‘’Self Help’’ de l’ambassade qui apporte chaque année un appui à des initiateurs de petits projets à travers le Sénégal.

D’un montant total de plus de 36 millions 600 000 F CFA (soit 65 000 dollars), ce financement permettra de construire ou de rénover des salles de classe, remplacer du mobilier scolaire, équiper un poste de santé, d’acheter des moulins pour le traitement des céréales, former des jeunes aux métiers agricoles et équiper un espace de rencontres communautaires pour les victimes de mines anti-personnel. Le fonds ‘’Self-Help’’ de l’ambassade des États-Unis d’Amérique à Dakar fournit une assistance pour des petits projets d’initiative de base. Le texte indique qu’un des éléments essentiels du projet ‘’Self-Help’’ est l’implication de la population locale dans le financement et l’exécution du projet. Ainsi, la philosophie de ce programme est d’aider des communautés prêtes à s’aider elles-mêmes.

...Cette année, l’ambassade a financé les porteurs de projet. Il s’agit, entre autres, du village pilote à Deny Biram Ndao (région de Dakar), pour un montant de plus de 4 millions francs CFA (7 550 dollars) ; le Centre pour les énergies renouvelables et les technologies appropriées pour l'environnement - CREATE (région de Fatick) pour un montant de plus de 2 millions 700 000 F CFA (5 000 dollars). Il y a aussi le centre social Saint-Michel de Podor (CSSM) avec 5 540 000 F CFA (10 000 dollars) accordés par l’ambassade.

Le comité de gestion de l'école de Nouha Samate (région de Sedhiou) fait aussi partie des bénéficiaires, pour un montant d’environ 6 millions F CFA (10 725 dollars) pour le bonheur de 664 apprenants. Les missionnaires oblats de Marie Immaculée sont parmi les bénéficiaires, avec les plus de 4 millions 600 000 F CFA (8 400 dollars) du programme ‘’Self-Help’’. Il y a également l'Association sénégalaise des victimes de mines (ASVM). Grâce au financement de plus 4 millions F CFA (7 600 dollars) alloué par le programme ‘’Self-Help’’, ASVM va équiper son siège pour mener ses activités de sensibilisation dans un cadre adéquat pour les 485 victimes des mines et membres de l’association.

...Le comité de gestion de l'école de Koulouck Mbada (région de Thiès) a reçu 10,725 dollars qui vont permettre de rénover des salles de classe et d’acheter du mobilier scolaire. L’objectif étant d’améliorer l'environnement scolaire et de diminuer le taux d'abandon scolaire pour les 473 élèves de l’école. Enfin, l’Association de développement du village de Ndeukou Lamane (région de Thiès) a reçu, elle, 2 millions 700 000 F CFA (5 000 dollars) du programme ‘’Self-Help’’. Cela devrait permettre de rénover et d’équiper la case de santé du village. Ce qui va contribuer à l’amélioration de la qualité des services de santé de base pour plus de 214 villageois de Ndeukou Lamane.