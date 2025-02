L’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) a rendu public, hier, son bulletin mensuel des statistiques du commerce extérieur.

Selon une note rendue publique, au mois de décembre 2024, les exportations du Sénégal s’évaluent à 404,3 milliards contre 452,5 milliards F CFA le mois précédent, soit une diminution de 10,6 %. Ce résultat, selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (ANSD) s’explique par le recul des ventes à l’extérieur d’huiles brutes de pétrole (-61,6 %), d’acide phosphorique (-36,5 %), de crustacés (mollusques coquillages -31,5 %), de titane (-18,18 %) et des préparations pour soupes, potages et bouillons ( -14,5 %).

Néanmoins, la hausse des exportations de poissons de mer (+166,3 %), de produits pétroliers (+65,7 %), d’or non monétaire (+32,4 %), de zirconium (+14,2 %) et de ciment hydraulique (+13,3 %) a limité l’ampleur de cette baisse. Leur cumul en fin décembre dernier s’est établi à 3 909 milliards contre 3 223,9 milliards F CFA pour la période correspondante de 2023, soit une hausse de 21,2 %. Comparées au mois de décembre 2023, les exportations totales du Sénégal ont augmenté de 56,9 %.

Concernant les principaux produits exportés au cours du mois de décembre 2024, le bulletin de l’ANSD informe qu’il s’agit des produits pétroliers (78,8 milliards F CFA), l’or non monétaire (72,6 milliards F CFA), les huiles brutes de pétrole (65,9 milliards F CFA), l’acide phosphorique (28,1 milliards F CFA) et les crustacés mollusques coquillages (23,8 milliards F CFA).

Les principaux clients du Sénégal, selon la note, sont le Mali (20,5 %), la Suisse (13,4 %), la République populaire de Chine (11,9 %), l’Inde (8,9 %) et l’Italie (8,9 %).

Au mois de décembre 2024, les importations s’élèvent à 722,4 milliards contre 576,1 milliards F CFA au mois précédent, soit une progression de 25,4 %. Cette évolution s’explique par le relèvement des achats à l’extérieur d’autres matériels de transport (169,8 milliards F CFA en décembre 2024 contre 12,5 milliards F CFA au mois précédent), d’autres véhicules terrestres (34,5 milliards contre 12,4 milliards F CFA), d’autres machines et appareils (63,4 milliards contre 47,9 milliards F CFA), de riz (26,7 milliards contre 17,2 milliards F CFA) et de machines et appareils pour autres industries (18,7 milliards contre 12,8 milliards F CFA). Cependant, la contraction des importations des autres produits pétroliers (106,1 milliards F CFA au mois décembre 2024 contre 126,8 milliards F CFA au mois précédent), d’optiques horlogeries matérielles scientifiques (7,5 milliards F CFA contre 16,4 milliards F CFA), de métaux communs (12,9 milliards contre 15,0 milliards F CFA) et de produits des industries parachimiques (9,5 milliards contre 11,2 milliards F CFA) a limité l’ampleur de cette augmentation. Leur cumul en fin décembre dernier se chiffre à 7 161,4 milliards contre 7 207,8 milliards F CFA pour la même période de 2023, soit un recul de 0,6 %.

Les principaux produits importés, au cours de la période sous revue, sont les autres matériels de transport (169,8 milliards F CFA), les autres produits pétroliers (106,1 milliards F CFA), les autres machines et appareils (63,4 milliards F CFA) et les autres véhicules (34,5 milliards F CFA).

En décembre 2024, les principaux fournisseurs du Sénégal sont la Croatie (19,8 %), la République populaire de Chine (13,1 %), la France (11,5 %), la Turquie (4,8 %) et l’Inde (4,5 %). Au mois de novembre 2024, la production totale d’électricité se replie de 12,8 % en rythme mensuel. Cette situation est en liaison avec le recul des achats de la Senelec auprès des autres producteurs (-13,7 %) et de sa propre production (-10,0 %). Au mois sous revue, la production industrielle, suivie à travers l’IHPI, régresse de 0,9 % en glissement annuel, la production de ciment s’améliore de 7,3 % en variation mensuelle, dans le même sillage que les ventes locales (+2,4 %).

Les productions en valeur de sel iodé (+44,2 %) et de l’or (+2,8 %) se rehaussent en variation mensuelle. Par contre, celles de l’attapulgite (-31,2 %) et du zircon (-5,2 %) se replient sur cette même période.

L’indice harmonisé de la production industrielle

Pour la production propre de la Senelec et achats auprès des autres producteurs, les données des mois précédents ont été révisées. Les sociétés à responsabilité limitée (Sarl) et les sociétés unipersonnelles à responsabilité limitée (Suarl) représentent, respectivement, 6,3 %, 2,4 % et 1,8 % des enregistrements.

Le secteur du commerce domine largement dans la création d’entreprises. Il regroupe 31,9 % des nouvelles entreprises personnes morales et 68,3 % des immatriculations d’entreprises individuelles.

En dehors du commerce, les entreprises individuelles se concentrent dans les "Services personnels et divers" (8,2 %), les "Services fournis aux entreprises" (5,9 %), l’agriculture, l’élevage et la pêche (3,7 %) ainsi que le BTP (3,2 %). En revanche, le secteur des "Industries alimentaires" est moins représentatif, avec seulement 0,9 % des immatriculations.

CHEIKH THIAM