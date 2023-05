L'édition 2023 de Stlouis'Docs est ouverte mardi dernier et court jusqu’au 6 mai. Ce festival de cinéma réunit autour d'une sélection de 40 films documentaires, des projections-débats, une causerie, des cafés-rencontres, des séances scolaires et des rencontres professionnelles dédiées à la création documentaire au Sénégal. La section compétitive rassemble 18 films.

La 14e édition de Stlouis'Docs, le festival international du film documentaire de Saint-Louis, a démarré ce 2 mai, avec la projection du film ‘’L’argent, la liberté, une histoire du F CFA’’ de Katy Léna Ndiaye. Ce rendez-vous public et professionnel, organisé par Suñuy Films (Sénégal) et Krysalide Diffusion (France), se poursuit jusqu’au 6 de ce mois. Il réunit autour d'une sélection de 40 films documentaires, des projections-débats, une causerie, des cafés-rencontres, des séances scolaires et des rencontres professionnelles dédiées à la création documentaire au Sénégal. La section compétitive rassemble 18 films documentaires (courts, moyens et longs métrages) soumis aux regards d'un jury officiel de professionnels du cinéma, de l'audiovisuel et de la culture présidée par le réalisateur Moussa Sène Absa, et d'un jury de la critique de l'ASCC (Association sénégalaise de la critique cinématographique).

Chaque année, ce festival met à l'honneur une grande figure du cinéma documentaire. Pour cette édition, le choix est porté sur le cinéaste sénégalais Alassane Diago.

Stlouis'Docs favorise et encourage la création d'espaces de débats citoyens ouverts à tous. Selon divers avis, les actions qui sont menées dans le cadre de ce festival contribuent à la démocratisation du cinéma et la lutte contre les exclusions, en favorisant l'accès à la culture cinématographique pour tous : accès gratuit à toutes les séances ; projections de proximité en plein air dans différents quartiers ; projections jeune public en journée dans plus d'une dizaine d'établissements scolaires de Saint-Louis et de Gandiol pour favoriser l'éducation à l'image et l'ouverture sur le monde. Les films - du court au long métrage - sont issus de 17 pays (Algérie, Belgique, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Égypte, France, Gabon, Guadeloupe, Haïti, Mozambique, Portugal, RDC, Sénégal, Suisse, Tchad, Tunisie).

Stlouis'Docs est un rendez-vous professionnel qui ambitionne de réunir, tous les ans, à Saint-Louis, avec des producteurs, des cinéastes (expérimentés et émergents), des diffuseurs (TV, VOD, festivals), des journalistes et des représentants de formations qui interviennent dans le champ du cinéma documentaire au Sénégal. Son ambition est de valoriser le cinéma documentaire africain et créole, dans toute sa richesse, sa complexité, sa création et sa diversité.

