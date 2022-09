Le ministre du Pétrole et des Énergies, Sophie Gladima, a présidé, hier, un atelier national de revue de la Feuille de route stratégie électricité 2035.

La Feuille de route électricité 2035 constitue un document stratégique qui s’appuie sur la vision et les objectifs du gouvernement du Sénégal pour le secteur de l’électricité. De ce fait, le ministre du Pétrole et des Énergies, Sophie Gladima, en présidant hier un atelier consacré à cette feuille de route, a renseigné que ses objectifs, c'est l'électrification de plus 350 villages. Ainsi, elle a rappelé que le Code de l'électricité, adopté à l'Assemblée nationale, va apporter des changements par rapport à la vision de Macky Sall qui estime que tous les Sénégalais et tous les Africains ont droit à l'électricité.

En effet, renseigne, la ministre, "nous avons plus de 600 millions d'habitants africains qui n'ont pas droit à l'électricité. Dans notre pays, quand on regarde le milieu urbain, les gens ont de l'électricité ; mais dans le monde rural, on a encore un taux un peu disparate. À certains endroits, on atteint les 60 %, mais il y a d'autres qui n'ont pratiquement pas d'électricité".

De ce fait, le gouvernement du Sénégal, dans ce souci de parvenir à l'équité sociale, est accompagné par des États-Unis et d'autres partenaires. "Beaucoup de partenaires soutiennent le Sénégal pour l'atteinte de ses objectifs, parce qu'on avait dit d'ici 2035. Le président veut même, avant 2035, que cet objectif soit atteint, c'est-à-dire d'ici 2025. Parmi les objectifs, nous avons l'électrification du Sénégal, l’accès universel pour tous les Sénégalais à l'électricité en quantité, en qualité et à un prix abordable. Parce qu’aujourd'hui, il y a certaines zones où il y a de l'électricité, mais le coût est un peu élevé", déclare Sophie Gladima.

Elle ajoute : "Nous aurons de l'électricité en quantité, mais en plus, le coût sera beaucoup moins cher et donc quelque chose qui coûte 125 F aujourd'hui, nous reviendra peut-être entre 55 et 60 F, près de la moitié. Donc, si les femmes ou toutes les personnes qui font la transformation ont un coût de l'électricité moindre, ça nous permettrait d'être beaucoup plus compétitif et de créer des emplois, parce que, l'industrialisation sera beaucoup plus facile."

‘’On va filialiser la Senelec’’

Par la même occasion, le ministre secrétaire général adjoint du président de la République et président du Conseil de surveillance de MCA-Sénégal II, Diatourou Ndiaye, a indiqué qu'aujourd’hui, cette stratégie, c'est elle qui a commandité le second compact de l'électricité. ‘’On peut dire que le second compact concrétise sur le terrain les orientations qui ont été définies dans la feuille de route et on avait convenu avec notre partenaire le Millénium Challenge Corporation que, chaque année, on passe en revue les orientations, les dispositions de cette feuille de route".

En outre, le ministre secrétaire général adjoint de la présidence de la République de souligner que les orientations de cette feuille de route sont la réforme du secteur de l'énergie. "D'abord, on va filialiser la Senelec. Il y a une société qui va s'occuper du transport, une autre de la distribution et une troisième société qui va s'occuper de la production et le tout sera dans un holding, à l'image de ce qui s'est passé avec le pétrole. Il y aura aussi les réformes du cadre régulatoire", annonce-t-il.

Diatourou Ndiaye de rappeler également que la Commission du secteur de l'électricité aujourd'hui est devenue Commission de régulation du secteur de l'énergie qui régule tout le secteur. Initialement, c'était juste focalisé sur l'électricité.

Donc, au niveau de Senelec, il y aura aussi des réformes importantes. Il y aura notamment des privés qui pourront entrer dans le transport et même dans la distribution. ‘’On recherche le secteur de l'énergie performant, de qualité, un secteur de l'énergie où les consommateurs auront l'électricité à moindre coût’’, indique-t-il.

Ayant également pris part à cet atelier, l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, Michael Raynor, a tenu à féliciter le gouvernement du Sénégal, le ministre du Pétrole et des Énergies, le MCA- Sénégal ll et les partenaires du secteur de l'électricité pour les avancées remarquables réalisées au cours de la première année de mise en œuvre du compact. Il est d'avis que les quatre prochaines années nécessiteront le même niveau de rigueur, de collaboration et de dévouement.

FATIMA ZAHRA DIALLO (STAGIAIRE)