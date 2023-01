Une trentaine d’organisations de la société civile a discuté avec le gouvernement, hier au Petit palais, des questions de l’heure, notamment, les recommandations de la Cour des comptes. Ces organisations demandent leur prise en charge. Mais si certains membres sont plus diplomates, d'autres restent catégoriques et ne mâchent pas leurs mots.

Le Premier ministre, en compagnie du ministre des Finances et du Budget et celui du Commerce, a rencontré hier une trentaine d’organisations de la société civile. Les discussions ont tourné autour des questions importantes de l'heure, notamment rapport de la Cour des comptes sur le Fonds force Covid-19.

Mais, la société civile s’est montrée quelque peu divisée sur l’approche à avoir de la question. Aliou Sané du mouvement Y’en a marre et le collectif pour la libération des prisonniers politiques (Colidep) n’ont, eux, pas été tendres. Au sortir de la rencontre, M. Sané a confié : ‘’La société civile a fait part au gouvernement de la rupture de confiance qu'il y a entre le gouvernement et la plupart du peuple Sénégalais. Nous avons dit que les choses ne se règleront pas par la communication’’. Il a indiqué au Premier ministre Amadou Ba que les ‘’recommandations contenues dans le rapport de la Cour des comptes doivent faire l'objet d'une prise en charge diligente par la justice’’.

Rapportant les propos d’Elimane Kane de Lecs Africa, Aliou Sané soutient que cela ne nécessite même pas un débat. ‘’Le plus vite possible, le gouvernement doit prendre les dispositions‘’.

En réponse, le PM Amadou Ba a indiqué que le ministre de la Justice a reçu un document de la Cour des comptes, depuis jeudi. Et que des informations judiciaires seront ouvertes ‘’rapidement’’. ''On va voir ce qui va être fait, dans les plus bref délais. Sinon, le peuple est là. Il est encore déterminé à se batte’’, avertit Aliou Sané.

L’autre porte-parole du jour des organisations de la société civile, Moundiaye Cissé, a été plus diplomate. Lui a salué les discussions tenues entre le chef du gouvernement la société civile. Ainsi, la précisé que ‘’la démarche de la société civile ne s’inscrit pas dans une logique de règlement de comptes ni de haine, mais d’arriver à une amélioration du système de gouvernance de l’Etat’’. Et de poursuivre : ‘’Nous ne cherchons pas à humilier quiconque, mais, d'asseoir des règles pour une utilisation juste des ressources publiques’’.

En tout cas, la société civile espère que les responsabilités seront situées.

Libération des détenus politiques

Par ailleurs, selon nos informations, parmi la trentaine d'organisations présentes à cette rencontre, tous ont, lors de leur prise de parole, demandé la libération des détenus ‘’politiques’’ et des prisonniers d’’'opinions’’, notamment du journaliste Pape Alé Niang. Ça été donc une question centrale, une demande forte. ‘’J'ai dit : Amadou Ba, pour les douze mois qui restent au second mandat du Président Macky Sall, vous Premier ministre, avez besoin de travailler. Et le travail ne se fait que dans la sérénité. La sérénité, on ne peut pas l'avoir, s'il y a des pionniers d'opinions. Donc, il faut qu'ils soient libérés, le plus vite possible’’, déclare Aliou Sané.

D’ailleurs, devant le Petit palais, des membres du Collectif pour la libération des détenus politiques scandaient haut et fort, à la fin de la rencontre, ‘’ Libérez Pape Alé, libérez Pape Alé’’.

Certains d'entre-eux ont été capturés puis torturés par quelques éléments des forces de l’ordre qui étaient sur place.

BABACAR SY SEYE