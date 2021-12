La directrice générale d’Afnor International, Myriam Augereau-Landais, a officiellement décerné, hier à la Présidence de la République, le Certificat Iso 9001 version 2015 à la Direction des Moyens généraux (DMG). La cérémonie de remise a été présidée par le président de la République Macky Sall.

La Direction des Moyens généraux (DMG) de la Présidence de la République est certifiée Iso 9001 version 2015, l’une des normes de management de la qualité les plus exigeantes. Hier, le président Macky Sall a officiellement reçu ladite certification Iso à la présidence, des mains de la directrice générale d’Afnor International.

‘’Le comité de décision a décidé favorablement votre certification à l’Iso 9001 2015 pour un cycle de trois ans. Aujourd’hui, je salue les efforts que vous avez consentis pour agrémenter en une année seulement votre système de management de la qualité’’, a déclaré Myriam Augereau-Landais devant l’assemblée. Une première pour une section chargée de la direction d’une présidence à obtenir une telle certification. C’est donc une double performance.

‘’C’est une date historique’’, s’est réjoui le président Sall. Pour lui, cette certification est ‘’une fierté pour tous les personnels de la Présidence de la République et ouvre de nouvelles perspectives pour toute l’Administration sénégalaise’’. Il s’agit des membres du cabinet, des délégués, des directeurs généraux, directeurs et chefs de service, militaires comme civils. Et Macky Sall leur a rappelé la nécessité de maintenir le cap de l’excellence (puisque c’est une certification sur trois ans) pour accompagner également les autres services de la présidence qui vont, dit-il, intégrer le système de management de la qualité en 2022. Il s’agira du service Informatique, du service du Protocole, du pôle Communication et d'Escadrons.

Ainsi, le président de la République a déjà engagé les ministres, en Conseil des ministres, en relation avec le Bureau organisation et méthodes (Bom) et le ministre des Finances et du Budget à déployer, à partir de 2022, des démarches qualité dans toutes les directions de l’Administration générale et de l’équipement, les directions stratégiques de l’Etat et les structures du secteur parapublic. ‘’Il s’agit de rechercher la performance et une amélioration continue du management des organisations publiques et de généraliser à marche soutenue la qualité dans l’Administration’’, a-t-il précisé.

Il a rappelé que la DMG est le service support transversal de la Présidence de la République. Elle gère le budget des ressources humaines civiles et militaires, le patrimoine et la logistique en rapport avec les services et autres structures autonomes rattachés à la Présidence de la République. ‘’C’est donc une entité névralgique dans le fonctionnement de la Présidence de la République’’, a estimé Macky Sall. ‘’Voilà pourquoi, en dépit de nombreux constats et de la complexité de ses missions, j’avais décidé, en 2019, d’impulser une nouvelle dynamique de modernisation de la gestion des services présidentielles, en engageant la DMG dans une dynamique de transformation, dans l’esprit du Fast track refondateur de l’action publique’’, a-t-il indiqué.

Préserver le patrimoine public

Dès lors, la DMG s’est attelée, en cohérence avec les réformes budgétaires, financières et comptables en cours, à un exercice de réorganisation consacré par l’arrêté présidentiel du 13 septembre 2019. Elle s’est aussi engagée dans la conception inclusive et participative à travers des ateliers de partage et des consultations d’administration publique certifiée, notamment la Recette générale des trésors. Mais également d’une stratégie basée sur la vision de Macky Sall d’’un Sénégal émergent’’ sur une doctrine de gestion et sur un dialogue de gestion, avec notamment les structures rattachées et les services du ministère des Finances et du Budget qui ont accompagné le processus.

En effet, le 5 novembre 2020, est validé le Plan de transformation 2021-2023 de la direction. Le président a également signé, le 10 décembre 2020, une lettre d’engagement pour la certification Iso 9001 version 2015 et ordonné au ministre secrétaire général, à partir du 31 décembre 2020, la mise en œuvre de la politique qualité de la DMG aux fins de la certification. ‘’C’est la déclinaison temporelle de toute une chaîne de responsabilité basée sur des lettres de mission claires et précises pour les entités et les personnes concernées’’, a dit Macky Sall.

‘’Après une année intense de travail et d’implémentation du SMQ, la mobilisation des équipes a permis, de haute main, d’aboutir à cette certification inédite et sans précédent de toute l’offre de service de la DMG, plaçant ainsi la Présidence de la République au cœur du management public moderne’’, a-t-il ajouté.

Macky Sall a, par ailleurs, fait part de l’importance qu’il dit accorder à la modernisation des administrations et à la gestion performante des structures publiques et parapubliques. ‘’Notre salut demeure dans le sens des responsabilités. Et à ce titre, il convient, à chaque instant, un état d’esprit qui préserve le patrimoine public, qui optimise la dépense publique et l’oriente vers l’investissement productif en faveur des populations’’, dit-il.

Ainsi, pour lui, il est impératif d’accentuer les réformes budgétaires, financières et organisationnelles pour consolider la transformation de l’action publique. A cet effet, il a insisté sur l’urgence d’accélérer la transformation digitale intégrale des administrations, notamment les régies financières (Trésors, Impôts et Domaines, Cadastres, Douane). Il dit : ‘’A l’ère du numérique et surtout dans le contexte de la pandémie Covid-19, qui impose l’accélération de la dématérialisation des procédures et la montée en puissance du télétravail, l’Etat, dans la conception classique, doit se réinventer, et l’Administration doit plus que jamais être une Administration de son temps. C’est-à-dire une Administration résiliente, qui anticipe et s’adapte aux évolutions d’un monde complexe, incertain et en perpétuel mutation.’’

En outre, face aux enjeux d’avenir, Macky Sall considère qu’il est indispensable d’assoir la déconcentration des décisions dans les ministères, la décentralisation accrue des investissements vers les collectivités territoriales, mais aussi un suivi permanent de la gestion des entreprises du secteur parapublic à travers des plans stratégiques et des contrats de performance validés et évalués par les tutelles administratives, techniques et financières.