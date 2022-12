L’Autorité de régulation des télécommunications et des postes (ARTP) a publié le troisième rapport trimestriel 2022 sur le marché des communications électroniques. Et il renseigne sur la pénétration, de plus en plus importante, de la téléphonie mobile au Sénégal. Ainsi, 20 607 679 lignes de téléphones mobiles ont été comptabilisées au troisième trimestre 2022, ce qui correspond à une progression de 1,54 %. Ce nombre de lignes, largement supérieur à la population sénégalaise (17 215 433), s’explique par le phénomène multi SIM (un client possédant plusieurs cartes SIM).

Le taux de pénétration de la téléphonie mobile qui permet de mesurer le niveau d’utilisation ou d’accès aux services de téléphonie mobile au Sénégal, est estimé à 119,70 % au troisième trimestre 2022, contre 117,89 % au trimestre précédent, soit une hausse de 1,82 point de pourcentage.

Cinq opérateurs s’activent dans ce secteur : les trois opérateurs titulaires de licence globale (Orange, Free et Expresso), l’opérateur de réseau mobile virtuel Sirius Télécoms Afrique (Promobile) et l’opérateur de service universel CSU.SA (Hayo) dont le périmètre de la licence est limité dans la zone de Matam. Avec 11 814 655 lignes, Orange enregistre une croissance de 0,29 % de son parc des lignes. Il est suivi par Free, avec 4 628 643 lignes et une évolution de 3,78 % de son parc des lignes. Expresso, avec 3 696 404 lignes, comptabilise une hausse de 0,67 % de son parc des lignes. Promobile compte à son actif 467 734 lignes au troisième trimestre 2022, avec une bonification de 22,41 % de son parc des lignes. Enfin, Hayo enregistre un parc de téléphonie mobile de 243 lignes.

Malgré l’évolution positive de son nombre d’abonnés, la part de marché (rapport entre le parc de l’opérateur et le parc du marché) d’Orange a baissé de 0,72 point au cours de ce trimestre et s’établit à 57,33 %. Free (22,46 %), Expresso (17,94 %), Promobile (2,27 %) et Hayo (0,001 %) se partagent le reste. L’analyse des parts de marché sur le segment prépayé montre les mêmes tendances que celles observées sur le marché de la téléphonie mobile.

Sur ce segment, Free, avec 22,31 %, a observé une hausse de 0,49 point de sa part de marché. Orange détient 57,24 % de parts ; en baisse de 0,73 point. La part de marché de l’opérateur Expresso représente 18,15 %, en légère baisse de 0,16 point.

Sur le segment du post payé, l’opérateur Orange détient 63,23 % de parts de marché en parc, contre 32,18 % de parts pour Free, en hausse de 0,07 point, et 4,58 % de parts pour Expresso, en baisse de 0,07 point.

Les lignes Internet en progression de 3,94 %

Au Sénégal, le parc de lignes Internet regroupe les abonnements à l’Internet fixe (ADSL/fibre) et les abonnements actifs à l’Internet mobile (clé Internet/terminal mobile). Les liaisons louées ne sont pas prises en compte dans le parc. Selon le dernier rapport trimestriel sur le marché des communications électroniques de l’ARTP, le parc de lignes Internet s’établit à 17 048 513 lignes au cours de ce trimestre, soit une hausse de 3,94 %. Les utilisateurs de l’Internet mobile 2G/3G/4G représentent la part la plus importante du parc des lignes Internet (96,95 %). Le parc des fournisseurs d’accès à Internet (FAI) est de 1 444 lignes au troisième trimestre 2022.

Le parc ''Internet mobile hors clé'' représente 96,87 % du parc total, au troisième trimestre 2022. Il compte 16 526 897 utilisateurs au 30 septembre 2022 ; soit une hausse de 3,84 % par rapport au trimestre précédent. Le parc haut débit mobile (3G/4G) est estimé à 13 420 543 utilisateurs, soit 81,20 % du parc Internet mobile. La part des utilisateurs Internet via les terminaux dans le parc de lignes de téléphonie mobile, en croissance, représente 79,47 % au cours de ce trimestre.

La part des utilisateurs de la technologie 3G représente 29,36 % du parc Internet mobile hors clés, contre 16,97 % des abonnés qui utilisent la technologie 2G, en baisse respectivement de 0,44 point et 2,09 points. Les utilisateurs de la technologie 4G représentent 53,67 % du parc Internet mobile hors clés, en hausse de 2,53 points.

La part des clés Internet (Box y compris) est de 1,74 % du parc total, contre 1,39 % pour l’Internet fixe haut débit (ADSL/fibre). Il est en hausse depuis 2020, s’établit à 290 450 lignes à la fin de ce trimestre. Il a ainsi augmenté de 9,35 % par rapport au deuxième trimestre 2022. Les ‘’box Internet’’ représentant 73,67 % du parc des clés Internet, portent principalement la croissance (10,38 %) de ce segment du marché de l’Internet.

Le taux de pénétration estimé à 99,03 %

Le taux de pénétration de l’Internet au Sénégal est estimé à 99,03 %, contre 95,28 % au trimestre précédent, soit une hausse de 3,75 points. Le taux de pénétration de l’Internet haut débit est de 79,30 %. Le parc ADSL/fibre s’élève à 229 722 lignes au troisième trimestre de l’année 2022. Les abonnements professionnels représentent 11,96 % du parc ADSL/fibre, contre 88,04 % pour les abonnements résidentiels. Comparé au trimestre précédent, le parc ADSL/fibre enregistre une croissance de 4,59 %.

Le trafic Internet se constitue de deux composantes : le trafic Internet filaire et le trafic Internet mobile. Les volumes des trafics entrants et sortants sont pris en compte. Il s’agit du volume total, en Téraoctet (To), du trafic Internet sur le réseau téléphonique fixe. Au troisième trimestre 2022, ce trafic est estimé à 101 318 To, soit une hausse de 3,75 % par rapport au trimestre précédent. Ce trafic est en majorité acheminé par l’opérateur historique. Les FAI comptabilisent 0,13 % du trafic haut débit fixe.

Le trafic de données (hors SMS et MMS) mesure le volume de trafic Internet entrant et sortant de tous les réseaux de téléphonie mobile. Au cours de ce trimestre, il est de 171 492 To, soit une hausse de 10,62 % par rapport au trimestre précédent. La consommation moyenne de données par utilisateur est estimée à 10,24 Go au troisième trimestre 2022, soit 3,41Go le mois.

Free gagne en parts de marché

Orange reste dominant sur le marché de l’Internet, avec 65,63 % de parts, en baisse de 1,06 point. La part de marché d’Expresso, en hausse de 0,10 point, représente 9,54 %. La part de marché des FAI est restée constante à 0,01 % au cours de ce trimestre. La part de marché de Free représente 22,48 %, soit une hausse de 0,36 point. L’opérateur de réseau mobile virtuel Promobile enregistre une part de 2,34 % au cours de ce trimestre, en hausse de 0.59 point.

Orange détient 92,67 % de parts de marché sur le segment des clés Internet, en hausse de 0,72 point de pourcentage. Expresso a enregistré un recul de 0,02 point et sa part de marché s’établit à 0,80 % au cours de ce trimestre. Free observe une contre-performance ; sa part de marché passe de 7,05 % au deuxième trimestre, à 6,53 % au troisième trimestre 2022.

Concernant les parts de marché en parc Internet mobile, Orange dispose de 64,68 %, en baisse de 1,13 point par rapport au trimestre précédent. Les parts de marché de Free (23,08 %), Expresso (9,82 %) et Promobile (2,42 %) ont augmenté au cours de ce trimestre. Il faut noter une croissance continue de la part de Promobile depuis le début de l’année.