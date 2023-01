Hier, la délégation du directeur général de l’Office national de formation professionnelle (ONFP) a effectué une visite pour s’enquérir de l’état d’avancement des travaux du CFP de Netteboulou, qui a pris beaucoup de retard et nécessité la réattribution du chantier à un autre promoteur. Le chantier est en phase de finition.

Sur instruction de Madame le Ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion et sur autorisation du gouverneur de Tambacounda, le directeur général de l’Office national de formation professionnelle (ONFP), Souleymane Soumaré, a procédé à une visite de chantier du Centre de formation professionnelle d’horticulture de Netteboulou, dans le département de Tambacounda. Cette visite a enregistré la présence du maire de la commune de Netteboulou, du sous-préfet de Missirah et de la délégation du directeur général de l’ONFP.

Sur les lieux où les ouvriers sont à pied d’œuvre, la délégation a fait le tour des infrastructures pour voir de visu l’état d’avancement des travaux. Le coût global de ce centre, d’une superficie de 10 ha, est estimé à 2 milliards 850 millions F CFA.

Selon le DG, c’est l’État du Sénégal et la Banque mondiale qui financent le projet. Le centre est constitué de 17 bâtiments dont un bâtiment administratif, un bâtiment CDI, trois bâtiments pour l’hébergement des étudiants, deux villas pour le directeur, une villa pour les formateurs, un bâtiment resto-foyer-infirmerie, une unité de conditionnement, une unité de fertilisation, cinq locaux pédagogiques dont deux labos et trois salles de cours.

À en croire Souleymane Soumaré, le rythme des travaux est bon et d’ici quelque temps, le centre sera réceptionné.

Le chantier entre dans le cadre du Programme de formation professionnelle pour l’emploi et la compétitivité (FPEC) qui a pris fin depuis 2021. L’État avait pris l’engagement de terminer le projet qui a été réattribué à l’entreprise locale Sylla Trading Corporation (STC) depuis mai 2021. Ce centre est le deuxième, après celui de Thieppe (Louga), confié au cluster horticulture.

Selon le DG de l’ONFP, il va permettre de booster et d’atteindre les objectifs en termes d’autosuffisance alimentaire.

La région de Tambacounda, particulièrement Netteboulou, est une zone d’agriculture et de maraichage. C’est dans ce sens que la filière horticole a été choisie pour être enseignée dans ce centre. Il a la capacité d’accueillir jusqu’à 270 jeunes pour une formation duale. Une formation école-entreprise où les apprenants vont consacrer 80 % à l’application et 20 % à la théorie. Les jeunes formés dans ce centre auront droit à du matériel technique moderne. Pour le DG de l’ONFP, il s’agit de professionnaliser le secteur agricole dans sa globalité pour bénéficier d’importants rendements. Il estime qu’’’il n’est plus question de travailler de manière rudimentaire, comme on le faisait. Il faudrait que, maintenant, les jeunes qui seront formés dans ce centre puissent travailler avec des tracteurs et des techniques maraichères pour les cultures bio’’.

S’agissant de la gestion du centre, elle va se faire à travers la délégation de service public, si l’on en croit le DG de l’ONFP. Car le cluster horticulture a été créé entre l’État et les professionnels du secteur. Ces derniers ont été impliqués, depuis l’architecture du projet, à l’écriture des curricula qui seront enseignés dans le centre.

Ainsi, l’implantation du centre dans la commune de Netteboulou va avoir un impact sur sa population. L’employabilité également sera au rendez-vous, car les entreprises auront à leur disposition une main-d’œuvre de qualité. Sur le plan économique, la commune sera boostée. Les produits récoltés permettront aux populations de se nourrir. Sur le plan sanitaire, des produits bios et de bonnes qualités seront à la portée des populations.

L’édile de la commune de Netteboulou, Issa Signaté, après avoir souhaité la bienvenue à la délégation, s’est dit très honoré du choix porté sur sa commune pour abriter un tel centre. Le maire se dit également rassuré de l’état d’avancement des travaux au niveau du site. Pour M. Signaté, lors de la visite précédente, les travaux étaient encore loin du compte, mais aujourd’hui, il constate une nette amélioration, car les travaux sont en phase de finition.

Pour le sous-préfet de Missirah, représentant du gouverneur, Moussa Mbodj, la vue du chantier en phase de finition est de bon augure pour les populations de l’arrondissement de Missirah. Il est d’avis que le projet vient à son heure, surtout dans un contexte marqué par la crise en Russie. Il estime qu’avec ce type de projet, le pays peut valablement prétendre à l’autosuffisance alimentaire.

