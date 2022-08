Le projet de reconstruction de l'hôpital Aristide Le Dantec continue de faire grand bruit. Cette fois-ci, c'est Genitec International qui est montée au créneau. À travers son directeur, l'entreprise choisie comme promoteur du projet a fait la lumière sur ''les déclarations mensongères du Fonsis et de la direction de l'hôpital''. L'occasion a permis à Souleymane Diagne de faire beaucoup de révélations.

''Ces nombreuses déclarations sont mensongères'', a martelé, hier, le directeur de Général d'ingénierie et de technologie (Genitec) qui a décidé de sortir de sa réserve et de rétablir certaines vérités. Ainsi, Souleymane Diagne n’a pas épargné les dirigeants du Fonsis et de l'hôpital Le Dantec. Récemment, Pape Demba Diallo, Directeur général du Fonds souverain d'investissements stratégiques (Fonsis), et le Dr Babacar Thiandoum, Directeur de l'hôpital Aristide Le Dantec, ont déclaré que le Genitec avait signé un mandat de recherche de financement. Ce, dans le cadre de la reconstruction de Le Dantec. Des affirmations battues en brèche par Souleymane Diagne.

En ne laissant aucun détail, le directeur de Genitec a mis les points sur les i. Pour lui, contrairement aux déclarations susmentionnées, son entreprise a bien signé un contrat en bonne et due forme. ''Au début du mois de mai, j'ai reçu pour la première fois l'architecte Malick Mbow dans mon bureau. Il m'a présenté le projet d'établissement de l'hôpital Le Dantec avec les plans architecturaux accompagnés de la lettre de validation du projet de reconstruction de l'hôpital en date du 9 mai 2014''.

D'après lui, c'est pendant cette rencontre que M. Mbow lui a signifié les besoins de partenariat du directeur de l'hôpital. Autrement dit, celui-ci était à la recherche d'un partenaire technico-financier pour la réalisation du projet. Monsieur Diagne explique : "J'ai donné mon accord de principe et un rendez-vous a été calé, séance tenante, avec le directeur de l'hôpital Le Dantec pour le lendemain à 10 h.''

Si l'on s'en tient aux propos de M. Diagne, c'est au sortir de ce rendez-vous que le partenariat est né. D'ailleurs, il nous en a dit plus : "Une fois dans son bureau, le directeur de l'hôpital, M. Thiandoum, m'a confirmé les propos de l'architecte Mbow. Et c'est ainsi qu'il a sollicité les services de Genitec International comme promoteur pour la réalisation clé à la main du projet de reconstruction de l'hôpital Le Dantec.

Poursuivant, il ajoute : "Une première convention-cadre de partenariat sera ainsi signée entre Genitec et la direction de l'hôpital, pour que notre entreprise dispose de toute la documentation existante qui doit lui permettre d'approfondir les études techniques et financières. Et cela nous a permis de présenter une offre innovante à Dr Thiandoum. Un contrat commercial sera, par la suite, signé entre Genitec, qui est le promoteur, et la direction de l'hôpital, à la date du 2 septembre 2020 pour la reconstruction.''

Comment la relation s'est-elle détériorée ?

À en croire le directeur de Genitec International, la cassure a commencé en décembre 2021. Selon Souleymane Diagne, c'est à cette date, le 14 précisément, qu'ils ont adressé une correspondance au directeur de l'hôpital Le Dantec, d'ailleurs avec les preuves de fonds. ''Ces fonds étaient mobilisés pour inviter le Dr Thiandoum à prendre les dispositions pratiques pour la pose de la première pierre avec les autorités étatiques''.

Toutefois, d'après toujours M. Diagne, il n'y a eu aucune réponse de la part du directeur de l'hôpital. Pour en connaître les raisons, il dit qu'ils ont effectué le déplacement pour savoir ce qui s'est passé : "Nous sommes allés au bureau de M. Thiandoum pour savoir pourquoi notre correspondance est restée sans succès. C'est ainsi qu'il nous a invités à prendre langue avec monsieur Abdoulaye Diouf Sarr, Ministre de la Santé et de l'Action sociale d'alors. Nous avons suivi ses conseils et avons saisi le ministre, le 11 février 2021, pour l'informer de notre disposition à démarrer les travaux de reconstruction. À son tour, M. Diouf Sarr nous a mis en rapport avec son directeur de cabinet Alphonse Thiaw. Ce dernier nous a demandé de rencontrer Amad Diouf, Directeur des Infrastructures, des Équipements et de la Maintenance.''

L'histoire ne s'arrête pas là. Selon toujours les dires du directeur de l'entreprise Genitec International, après les avoir accueillis, lui et son partenaire financier, M. Diouf ''avait reconnu que l'offre de l'entreprise Genitec était la meilleure sur le plan technique et financier’’.

''Le chef de l'État n'avait aucune information sur l'affaire''

Après avoir approuvé l'offre de l'entreprise Genitec, Amad Diouf avait demandé au directeur Diagne de rencontrer le président de la République pour l'exécution du projet. Cependant, une situation étonnante s'est encore produite. Monsieur Diagne y revient : "Le 25 mars 2022, nous avons adressé une correspondance au chef de l'État. Malheureusement, il n'y a eu aucune réponse de sa part. Là, nous étions convaincus qu'il n'a pas eu échos d'une telle affaire.’’

Pour confirmer que le président Macky Sall n'a pas été informé, le directeur de Genitec évoque l'annonce que ce dernier avait faite à la télé. Il faut préciser qu'il s'agit de l'annonce du chef de l'État de vendre trois hectares du périmètre foncier de l'hôpital Le Dantec pour compléter son financement. Ce qui a abattu le directeur de Genitec. ''Ce jour-là, nous avons eu l'impression de voir le ciel nous tomber dessus !".

D'après M. Diagne, dans l'offre que son entreprise avait faite, il n'a jamais été question de vendre quoi que ce soit dans le périmètre foncier de l'hôpital. Il déclare à ce propos : "Dans notre offre, l'État du Sénégal ne va débourser aucun franc. Genitec International, en tant que promoteur, finance et réalise, clé en main, toute la reconstruction. Après, l'entreprise va mettre l'hôpital à la disposition du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et il doit fonctionner comme un établissement public dont les recettes seront sécurisées pour un bon remboursement de la dette.''

''L'offre que nous avons faite est innovante''

Dans ses éclaircissements, le directeur de l'entreprise n'a pas manqué de mentionner les avantages de leur offre. ''Genitec International, promoteur du projet, va récupérer l'argent qui avait servi de financement à travers les recettes de l'hôpital sur une durée de 23 ans dont trois ans de différé avec un taux d'intérêt de 2 %. Et durant ces trois ans prévus pour la reconstruction, l'hôpital ne va rien rembourser. Pour ce qui est du paiement de la dette, par exemple, Le Dantec empoche 100 millions de francs CFA le mois, selon nos estimations. Genitec, quant à elle, ne va prendre que le 10e des recettes pour le remboursement de la dette qui est étalée sur 23 ans. Cela va permettre à l'hôpital de rembourser cette dette sans même le sentir dans son fonctionnement''.

Mieux, M. Diagne explique qu'avec cette offre, l'État n'intervient que s'il y a cas de force majeure, au cours des 20 années d'exploitation de l'hôpital. De plus, il a fait savoir qu'ils ont même prévu d'installer une centrale solaire de 2 mégawatts, afin de permettre à l'hôpital d'avoir une autonomie énergétique.

Cependant, malgré les décisions prises par l'État, à la grande surprise de Genitec International, choisie comme promoteur du projet de reconstruction de Le Dantec, il faut retenir que l'entreprise n'a reçu jusque-là aucune notification de rupture de contrat.

