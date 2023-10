L'unité des responsables de BBY est d’une importance capitale dans la capitale du Rail. C’est dans ce sens que s’active Abdoulaye Dièye qui a lancé les opérations de parrainage, ce week-end, et accueilli des transfuges de Rewmi dans les rangs de BBY.

À Thiès comme ailleurs, c’est le branle-bas de combat dans les rangs de la coalition Benno Bokk Yaakaar. Dans la capitale du Rail, c’est le président du mouvement Siggi Jotna, Abdoulaye Dièye, qui s’active le plus sur le terrain politique. Il s’est lancé dans les opérations de collecte de parrainages. ‘’Le parrainage électoral, dit-il, est un pilier essentiel de notre démocratie. Face à la floraison de candidatures, certaines fantaisistes et d’autres hors normes, il constitue un filtre essentiel pour préserver le sérieux qui sied à l’engagement politique et à la gestion publique. Dans ce sens, nous nous rassemblons aujourd'hui avec un sens profond du devoir démocratique pour marquer le début des opérations de parrainage électoral du mouvement SiggiI Jotna’’.

‘’Notre conviction demeure qu’il nous faut accompagner le candidat Amadou Ba pour qu’il continue, à la tête du Sénégal, l’œuvre entamée en 2012 par notre coalition Benno Bokk Yaakaar afin d’offrir à la République et à l’État le choix du meilleur au lieu de celui du pire’’, a-t-il ajouté lors du lancement, ce week-end, desdites opérations.

Ainsi, le responsable politique peut compter sur l'appui de responsables de Rewmi, de l’AFP, entre autres, qui sont venus le rejoindre. Ces responsables, dont Khadim Samb de Rewmi Thiès-Est, disent avoir été attirés par sa simplicité et son humilité. ‘’Les gens qui viennent disent de lui qu’il est crédible et propre’’, justifient ainsi leur ralliement.

Et à travers la plateforme Siggi Ak Macky, le leader thiessois compte ratisser large et sceller l’union sacrée des troupes pour aller ensemble à la Présidentielle. ‘’Nous avons décidé, avec tous les membres de la coalition BBY, de nous donner la main pour solliciter des Sénégalais qu’ils parrainent massivement le candidat Amadou Ba, en perspective de l’élection présidentielle de février 2024’’, a-t-il laissé entendre. Appelant chaque citoyenne, chaque citoyen à participer activement à ce processus de parrainage électoral pour le candidat Amadou Ba.

"Le choix porté sur Amadou Ba par Macky Sall n'est pas sans raison valable’’

En outre, ce samedi, le DG de l'AIBD, Abdoulaye Dièye, a pris part à une autre manifestation. Il s’agissait d’un panel organisé par la Coordination des jeunes cadres républicains de Thiès qu’il a animé en compagnie du maire de Khombole, Maguèye Boye, par ailleurs chef du Centre fiscal de Mbour. L’occasion leur a permis de se prononcer successivement sur le bilan des 12 ans de Macky Sall à la tête du pays. Il a aussi beaucoup était question du choix d’Amadou Ba comme candidat de BBY.

À ce propos, le coordonnateur des jeunes cadres républicains de Thiès, Bomba Rayya Diop, a soutenu qu’en 11 ans de règne, jamais le Sénégal n'a connu une avancée aussi dynamique, et ceci dans bien des secteurs qui vont de l'économie au sport, en passant par le social, la culture, l'éducation et l'environnement, entre autres.

Ainsi, parlant du Premier ministre, il a déclaré : "Le choix porté sur Amadou Ba par Macky Sall n'est pas sans raison valable. Ses contemporains se rappellent son titre bien mérité de premier inspecteur-chef de la taxe sur la valeur ajoutée à Dakar. Ses interminables voyages ainsi que l'expérience acquise à l'Institut international d'Administration publique de Paris en disent long sur son ouverture d'esprit. Effacé de nature, M. Ba a su mener à bien des projets d'envergure sans se servir de clarinette pour le faire savoir’’.

Le jeune cadre d’ajouter : ‘’Son parcours de combattant ne pourrait pas ne pas convaincre les Sénégalais en février 2024. Il serait, une fois élu, chargé de poursuivre la politique ô que noble consistant, selon le président de la République, à combattre la pauvreté. Parce que non coutumier des controverses, communicant policé, expert incontesté dans son domaine, incarnation d'une "transversalité professionnelle" et d'une intelligence politique inouïe, Amadou Ba ne pouvait pas ne pas être reconduit à son poste de Premier ministre et, mieux, devenir le candidat par excellence de Benno Bokk Yaakaar."