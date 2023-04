En cette dernière décade du mois béni de ramadan, la mairie de Thilogne a distribué des kits alimentaires composés de riz, de sucre et de dattes à plus de 700 foyers vulnérables et de chefs religieux de la commune. Des vivres qui arrivent à point nommé pour des ménages qui étaient terriblement malmenés par la conjoncture.

Le mois de ramadan qui devrait être le mois le moins dispendieux pour les musulmans s’avère finalement être une période extrêmement éprouvante pour les finances. Chez les petites bourses, c’est la croix et la bannière pour nourrir la famille, d’où la reconnaissance expressive de cet homme cinquantenaire du quartier de Goléra de Thilogne, bénéficiaire des kits alimentaires offerts par le maire Mamadou Élimane Kane. ‘’Je remercie du fond du cœur le maire et son équipe pour le geste. Ma reconnaissance ne pourrait être à la hauteur de leurs actes de bienfaisance, je leur envoie mes augustes prières’’, déclare d'abord l’homme à la barbe blanche, sous le sceau de l’anonymat, avant de poursuivre : ‘’Je vis avec ma femme et mes enfants. C’est toujours compliqué pour nous de manger convenablement. Chaque jour est un parcours du combattant pour trouver de quoi manger. Et avec ces dons au moins, nous allons pouvoir manger sans tracas pour le reste du mois’’, témoigne cet ancien pêcheur.

En effet, le maire Mamadou Élimane Kane et son équipe municipale ont décidé, pour cette année, de ratisser large dans leurs œuvres sociales pour toucher le maximum de personnes nécessiteuses. À la suite d’une sélection des foyers bénéficiaires dévolue aux différents délégués de quartier, la commission a étudié la liste pour au finish retenir plus de 700. ‘’C’est le maire et son conseil municipal qui nous ont instruits, nous les délégués de quartier, de recenser toutes les familles nécessiteuses aux fins de recevoir les kits alimentaires. C’est ainsi que nous avons échangé avec les Badienou gokh, les notables pour identifier ensemble les vrais foyers en proie à des difficultés alimentaires. C’est à la suite de ce travail de fourmi que nous avons remis les listes à la commission sociale du conseil’’, renseigne Samba Bassoum, délégué du quartier de Diawambe.

À l’occasion de la remise des vivres, Aboubacry Kane, conseiller du maire, a détaillé la liste des bénéficiaires. ‘’Ces dons que nous distribuons sont d’une importance capitale pour les bénéficiaires. Nous sommes d’ici et nous connaissons la sociologie de notre milieu. Nous savons que parmi les populations, il y a des gens qui ont d’énormes difficultés pour joindre les deux bouts. Ils peinent à avoir un montant pour payer le petit déjeuner. Je ne parle même pas du déjeuner et du dîner. Je parle en connaissance de cause ; ces dons leur seront d’un apport considérable’’, précise l’oreille de MEK.

Pour toucher ces familles démunies et invisibles des fichiers classiques, le maire Mamadou Élimane Kane a dû déployer des efforts financiers majuscules. Les foyers vulnérables, les chefs religieux et les délégués de quartier se sont taillé une grande partie des dons en sus de quelques individus identifiés par le 1er magistrat de Thilogne. ‘’L’idéal était de donner des kits à toutes les familles, mais vous savez aussi que les moyens de la mairie sont limités. Mais nous avons réussi à faire le maximum en fonction des moyens disponibles. Plus de 700 bénéficiaires ont été retenus. Ainsi, 15 imams sont choisis et chacun va recevoir un sac de riz, du sucre et des dattes. Les 13 délégués de quartier retenus auront un sac ainsi que les 647 foyers répertoriés’’, renseigne Aboubacry Kane, par ailleurs conseiller départemental à Matam.

Les dons doivent aller chez les Thilognois sans distinction. Cependant, les pourfendeurs du fils du premier maire de la ville de Thilogne, Élimane Kane, soutiennent que les vivres ne sont distribués qu’aux personnes de son camp. Une thèse balayée d’un revers de la main. ‘’Ces déclarations ne nous ébranlent nullement. Mais nous savons que tout Thilognois qui est là et qui observe, même ceux qui ne sont pas des politiciens, mais qui sont de fins observateurs savent que la gestion de la mairie de Thilogne dirigée par Mamadou Élimane Kane est basée sur la transparence et l’équité. Les pratiques frauduleuses ne sont plus de mise avec cette équipe municipale en place’’, conclut le conseiller du maire.

Djibril Ba