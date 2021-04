Tic en Afrique

L’Union africaine des télécommunications a lancé, hier, en collaboration avec certains acteurs des télécommunications, la première série de recommandations sur les fréquences qui se concentrent sur la transformation de l'Afrique, grâce au développement de technologies qui stimulent la connectivité et l'innovation. Un protocole d'accord a été signé à cette occasion, entre Ericsson et UAT, pour aider à accélérer le déploiement de la technologie à travers le continent.

Partant du constat qu’en Afrique, une quantité limitée de fréquences est allouée à l'industrie mobile, les acteurs du secteur ont émis des recommandations allant dans le sens d’attribuer ‘’le spectre radioélectrique dans les pays d'Afrique de manière opportune, prévisible et rentable, afin de soutenir la fourniture de Tic abordable et de haute qualité.

Toujours en termes de recommandations, les pays africains ont été invités à permettre le partage du spectre en donnant aux titulaires de licence le droit de partager volontairement leurs fréquences par divers moyens tels que les accords commerciaux et d'itinérance nationale.

De plus, les pays africains ont été priés d'adopter une approche d'octroi de licences visant à promouvoir la bonne combinaison ‘’de spectre de bande radio basse, moyenne et élevée afin de garantir que tous les fournisseurs de services de communication (CSP) aient accès à des quantités et types de fréquences permettant le développement d'une variété de cas d'utilisation et répond aux demandes des entreprises et des clients’’.