Les détenteurs du trophée continental vont connaître leurs adversaires de groupe pour la Can ivoirienne, ce jeudi. Le Sénégal champion d’Afrique en titre, va suivre avec beaucoup d'intérêt le tirage qui se déroulera à Abidjan, histoire de savoir par où débutera la mission conservation de la toute première Coupe d'Afrique des nations décrochée en 2022 au Cameroun.

Il y a près de deux ans, le Sénégal héritait d’un groupe largement à sa portée. Les Lions avaient défié tour à tour le Zimbabwe, la Guinée et le Malawi. Dans la peau de champion d’Afrique et donc de favori naturel, le Sénégal sera très attendu dans cette édition 2023. Mais face à qui Sadio Mané et ses coéquipiers vont-ils en découdre en premier ?

Selon leur position dans le classement Fifa et leur statut de grand d'Afrique, les Lions pourraient avoir un tirage clément avec des adversaires plus ou moins à leur portée. Alors qu’il y aura six poules de quatre équipes, le Sénégal peut se retrouver dans le même groupe que la RD Congo, la Guinée équatoriale et la Tanzanie. Ce qui serait le meilleur tirage pour les Lions, si on se base sur le classement Fifa des formations en lice.

Les champions d'Afrique en titre connaîtront leurs trois premiers adversaires ce jeudi, à l'issue du tirage des groupes prévu à Abidjan. Le Sénégal, avec son double statut de champion d’Afrique en titre et 2e au classement Fifa/Afrique, loge logiquement dans le chapeau 1. Le Maroc, la Tunisie, l'Algérie et l'Égypte, respectivement 1er, 3e, 4e et 5, en plus du pays organisateur, la Côte d'Ivoire, accompagnent les Lions.

En logeant dans le premier chapeau, le Sénégal évite d'emblée de croiser les quatre équipes précitées. Mais en même temps, dans la deuxième valse de formations africaines, on en rencontre certaines qui pourraient donner du fil à retordre aux hommes d'Aliou Cissé. Le Nigeria, le Cameroun (futur adversaire des Lions en amical), le Ghana, pour ne citer qu'eux, pourraient croiser le chemin du Sénégal, lors de la phase de groupes.

Douzième au classement africain, la RD Congo est une nation de football qui a l’habitude de cette compétition. Toutefois, affronter les Léopards serait un challenge que les Lions et Cissé pourraient relever sans grande difficulté. S'ils veulent garder leur couronne, ça serait un premier vrai test. La Guinée équatoriale, dans le chapeau 3, est un adversaire que le Sénégal connaît très bien, pour l’avoir croisé lors des précédentes joutes continentales. La Tanzanie viendrait compléter le groupe des Lions.

Avec une telle probabilité, l'objectif serait la première place de la poule.

Le trio à éviter…

La Coupe d’Afrique des nations est la plus prestigieuse des compétitions qu’une nation africaine puisse imaginer remporter sur le continent. Dès lors, aucun parcours vers la gloire ne devrait paraître simple. Pourtant, on peut bien imaginer un tirage au sort qui ne soit pas avantageux pour les champions d’Afrique en titre. Le Sénégal pourrait tomber dans le même groupe que le Nigeria, l’Afrique du Sud et la Guinée-Bissau.

Les Super Eagles (6e au classement Fifa/Afrique), cités parmi les favoris et qui auraient pu être dans le chapeau 1, si la Côte d'Ivoire n'était pas le pays hôte, pourraient s'avérer un gros morceau pour les Lions. L’Afrique du Sud ne serait pas non plus un adversaire à prendre à la légère pour Aliou Cissé et ses hommes, surtout que les Bafana Bafana entendent revenir en force dans la compétition. La Guinée-Bissau, ce n'est jamais facile d'affronter le voisin. En outre, les Djurtus ne cessent de monter en puissance en Afrique de l'Ouest.

Tout compte fait, quelle équipe pourrait vraiment causer des problèmes aux Lions dans cette phase de poules ?

Les champions en titre doivent par-dessus tout honorer leur statut de leader en Afrique. Mais l'humilité devra être de mise, car le souvenir de la dernière Can est là, où le Sénégal avec 5 pts certes, n'avait réussi à inscrire qu'un petit but dans un groupe où il y avait le Zimbabwe, la Guinée et le Malawi.

Le meilleur tirage pour le Sénégal, selon le classement Fifa zone Afrique

Sénégal - RD Congo (12e) - Guinée équatoriale (19e) - Tanzanie (31e)

Le pire tirage pour le Sénégal

Sénégal – Nigeria (6e) – Afrique du Sud (13e) – Guinée-Bissau (22e)

Mamadou Diop