Dans le cadre de sa tournée économique, le Premier ministre Amadou Ba a visité le département de Mbour, cette semaine. Ce voyage sur les terres de la Petite Côte lui a permis de faire le tour des différentes infrastructures réalisées par le gouvernement. Il a ensuite annoncé les efforts qui seront réalisés dans le cadre de l’accès universel à l’eau potable dans le Sénégal.

Beaucoup de villages, au Sénégal, n’ont pas encore accès au liquide précieux. Ce n’est plus le cas à Fandane dans la commune de Malicounda où le Premier ministre, en tournée dans la région, s’est rendu pour inaugurer, ce mardi, le château d'eau. Il venait d’inaugurer le nouveau surpresseur de Mékhé. La construction de cette infrastructure ainsi que l'équipement du forage et l'extension du réseau ont coûté 35 millions de francs CFA. De plus, le redimensionnement du réseau d'adduction d'eau a été réalisé pour un montant de 55 millions. En somme, le projet a coûté un total de 90 millions de nos francs.

Ainsi, s’exprimant lors de l’inauguration du forage de Fandane, Amadou Ba a fait quelques annonces. ‘’Dans cinq ans, tous les Sénégalais auront accès à l'eau. Ce programme pour l'accès universel à l'eau, nous l'avions déjà prévu, mais la pandémie à Covid-19 avait retardé l'échéance. Nous allons le réaliser, car l'eau c'est la vie. Je puis vous annoncer d'ores et déjà qu'au mois de décembre, on ne parlera plus de manque d'eau ici.’’ Le Premier ministre d’ajouter : "Pour poursuivre le PSE, nous devons avancer ensemble. Vous avez constaté les nombreuses réalisations accomplies dans ce cadre."

Sur cette lancée, le Premier ministre a montré la place de la jeunesse dans la réalisation des projets du PSE. Au moment où des milliers de jeunes sont en train de prendre les pirogues pour rallier l’Espagne, Amadou Ba compte mettre à profit la jeunesse pour la construction de l’avenir du pays.

‘’Nous avons une jeunesse consciente. Nos ambitions d'émergence pour ce pays, nous allons les réaliser avec la jeunesse. Et c'est le lieu de saluer la forte présence des jeunes en ce lieu. Vous êtes ici depuis dix heures et je vous en suis reconnaissant. Je salue particulièrement la prise de conscience des jeunes qui sont venus nous rejoindre aujourd'hui et qui nous ont dit qu'ils ne veulent plus faire partie des casseurs, mais qu'ils veulent rejoindre le rang des bâtisseurs’’, a-t-il remarqué.

Pour sa part, le maire de la commune de Malicounda a magnifié ces efforts du gouvernement à travers la réalisation de cette infrastructure qui permettra aux populations autochtones de bénéficier du liquide précieux de façon permanente. ‘’La réalisation de cette ouvrage entre dans le cadre de notre ambition d'atteindre l'accès universel à l'eau, après avoir atteint cet objectif pour l'électricité en 2021. Cet ouvrage permettra de desservir huit hameaux. Nous avons également effectué l'extension du réseau d'eau pour plusieurs localités de notre commune, pour environ 500 millions F CFA’’, a renseigné Maguette Sène.

Populations reconnaissantes

De son côté, le porte-parole des 22 chefs de village a exprimé sa gratitude quant à la concrétisation de cette infrastructure tant attendue par les populations. "Nous en sommes extrêmement reconnaissants. Plusieurs villages vont bénéficier de ce réservoir d'eau. En répondant à notre demande et en satisfaisant notre requête, nous sommes convaincus qu'il n'y aura pas de conflit à Fandène le 25 février 2024", a déclaré Ousmane Diop, visiblement satisfait. Puis, il a jeté des pierres dans le jardin des frustrés, ex-membres de Benno Bokk Yaakaar, qui n'ont pas su digérer le choix porté sur Amadou Ba pour conduire la coalition à la présidentielle.

‘’Quand Macky Sall dit oui, il n'y a pas à réfléchir. On se réjouit du choix porté sur Amadou Ba. Il est le meilleur’’, a-t-il dit.

Extension de l’autoroute à péage vers Kaolack

Durant son périple dans le département de Mbour, le Premier ministre a également inauguré un autre forage dans la même commune, à Malicounda Sass. En outre, il a fait le tour du chantier de l’autoroute à péage de Keur Balla qui constitue l’extension de l’autoroute vers Kaolack. A cette étape, le Premier ministre a exprimé sa satisfaction quant à la progression des travaux de l’édifice. En effet, d'un coût de 738 millions de dollars, cette infrastructure s'inscrit dans la mise en œuvre de l'axe 1 du Plan Sénégal émergent (PSE) relatif à la transformation structurelle de l’économique et de la croissance. Ce tronçon s'étend sur 99,2 km et traverse les régions de Thiès, Fatick et Kaolack. L'infrastructure intègre aussi un contournement à Kaolack, grâce à un aménagement de 7 km, permettant de rallier directement la région de Tambacounda.

Concernant les points d'alerte, l'approvisionnement du chantier en ciment a été évoqué avec un besoin réel de 8 000 t par mois. À cet égard, Amadou Ba a annoncé qu'une discussion sera ouverte dans les prochains jours avec les différentes cimenteries qui approvisionnent d'ailleurs le marché sous-régional. Les travaux qui mobilisent actuellement 2 000 personnes seront livrés en décembre 2025.

Pour rappel, le chef du gouvernement séjourne à Thiès depuis le samedi 28 octobre 2023, pour les besoins d'une tournée économique, en prélude à la mise en œuvre du 3e Plan d'actions prioritaires du PSE.

Par ailleurs, d’autres étapes ont été visitées plus tôt, notamment Joal, à la résidence du premier président de la République, Léopold Sédar Senghor, et chez feu Ousmane Tanor Dieng, ancien Secrétaire général du Parti socialiste et Président du HCCT à Nguéniène. Dans ce cadre, il a rappelé son affection pour ces deux personnalités de l’histoire politique du Sénégal.

Après avoir été se recueillir au mausolée du ‘’grand commis de l’État’’ que représentait Ousmane Tanor Dieng, il a rappelé sa relation avec l’ancien maire de Nguéniène. ‘’Chaque fois que je suis dans une situation compliquée, je me demande : si c’était Tanor, qu’est-ce qu’il aurait fait… Je ne vois pas un homme qui connaît l’État mieux que lui’’, a-t-il confié dans ce contexte politiquement bouleversé du pays.

IDRISSA AMINATA NIANG ET BABACAR SY SEYE