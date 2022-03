Trafic passeports diplomatiques

Les députés Mamadou Sall et Boubacar Biaye ont fait face, hier, aux juges de la Chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Dakar.

Poursuivis pour association de malfaiteurs, escroquerie, faux et usage de faux sur des documents administratifs et faux en écritures publiques authentifiées, leur dossier a été renvoyé au 7 avril prochain. Pour motif, leur ex-collègue et codétenu, Sadio Dansokho, qui est lui aussi installé dans la cause, n'a pas été extrait de sa cellule de prison.

De plus, les parties civiles, en l'occurrence Oumou Touré et Gamette Camara, n'ont pas elles aussi comparu pour aider le tribunal à élucider cette affaire. L’absence des témoins constitue également l’autre motif de renvoi de cette affaire de trafic présumé de faux passeports diplomatiques qui a éclaboussé l’Assemblée nationale en septembre 2021. En outre, la demande de mise en liberté provisoire formulée par les avocats de la défense pour leurs clients a été rejetée par le tribunal.