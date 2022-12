Le monde fait face à plusieurs défis, notamment les crises climatique, énergétique, alimentaire, économique et financière. Mais celle climatique se manifeste par des changements rapides, extrêmes, fréquents et étendus affectant l’environnement et présentant des risques et impacts sur les systèmes biophysiques et socioéconomiques. Pour apporter sa contribution sur cette transition, le Haut conseil du dialogue social (HCDS) a profité de sa 29e plénière pour réfléchir sur les réponses idoines à apporter.

Une économie verte est une économie dont les revenus et les emplois sont générés par des investissements qui réduisent les émissions de CO2 et la pollution, améliorent le rendement et l’efficacité des ressources, et empêchent la perte de la biodiversité et des services éco-systémiques. C’est un outil précieux de développement durable et d’éradication de la pauvreté, mais surtout pour assurer une bonne transition écologique. C’est ce qu’a compris le Haut conseil du dialogue social (HCDS) qui a inscrit sa 29e Assemblée plénière sous le thème ‘’L’apport du dialogue social pour la promotion d’une transition écologique et équitable’’.

Dans ce sens, explique la présidente du HCDS, ‘’le rôle du dialogue social dans la transition écologique climatique choisi par les membres du conseil, vient un peu corroborer une des missions clés du Haut conseil du dialogue social. Nous devons être dans la prospective et c'est une question d'actualité, parce que la transition va entrainer des changements, surtout au niveau des emplois. C'est pour ça qu’il faut faire la promotion des emplois nouveaux, il faut réfléchir aux transformations dans les emplois tels que définis actuellement, le rôle du dialogue social, dans la mesure où nous sommes l'institution qui accompagne les partenaires sociaux pour l'élaboration de convention collective. Il nous faut en discuter. Il nous faut être dans une action préventive’’.

Sur cette lancée, Innocence Ntap Ndiaye estime que c'est le lien qu'il faut faire entre la thématique et le rôle du dialogue social. ‘’Le BIT l'a compris parce que très tôt, l'ancien directeur général de l'OIT a choisi le Haut conseil pour siéger au niveau du Conseil consultatif international Action pour le climat, initiative pour l'emploi. Je siège au nom de l'Afrique francophone, donc, cela veut dire que le Sénégal a été identifié à travers le Haut conseil comme un précurseur dans le domaine’’, indique la présidente.

À l’en croire, cette assemblée plénière s’inscrit dans une volonté de permettre aux mandants tripartites nationaux de réfléchir en synergie et de construire une vision commune sur les problématiques majeures qui intéressent le monde du travail.

Cette démarche est adossée au projet ‘’La dimension sociale de la transition écologique’’ qui a pour objectif ‘’de soutenir une transition écologique juste dans les pays partenaires, à travers le soutien à la recherche et au développement de modèles d’évaluation des politiques ; le renforcement des structures du dialogue social et de capacités des partenaires sociaux, et le soutien à la formulation et à la mise en œuvre de politiques de transition juste basées sur le dialogue social inclusif et sur des modèles d’analyse intégrés’’, précise-t-elle.

Pour sa part, Mamadou Lamine Diagne a fait remarquer que ‘’la transition écologique, c'est d'abord une évolution, ce n'est pas quelque chose de statique. C'est une évolution vers un modèle de développement qui est à la fois résilient et durable’’. C’est pour cette raison, renseigne-t-il, que ‘’depuis septembre, nous avons un ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, comme pour dire que politiquement, les gens ont saisi l'importance de cette notion, parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons une stratégie nationale de développement durable qui date de 2015. Comme si aujourd'hui, la transition doit nous montrer le bon chemin pour parvenir effectivement à ce développement durable et nous avons commencé la réflexion, d'abord, par un avant-projet qui met les éléments de contexte et sort surtout les enjeux écologiques pour le Sénégal en matière de transition écologique. C'est une question qui est extrêmement large. Aujourd'hui, il y a des initiatives qui sont prises. C'est vraiment une approche globale, mais pérenne. C'est une seule et même transition au niveau national’’, a assuré le président de la Plateforme nationale sur l'économie verte.

IDRISSA AMINATA NIANG (Mbour)