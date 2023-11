Réussir la transition énergétique juste à travers l'utilisation des sources renouvelables, impulser davantage le développement des énergies renouvelables et l'accès universel à l'énergie. C'est le souhait de l'État du Sénégal.

À la place du ministre du Pétrole et des Énergies Antoine F. Diome, c'est son secrétaire général qui a présidé hier l'atelier national de partage sur le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP). Lors de cette rencontre, Cheikh Niane a rappelé qu'au Sénégal, comme partout en Afrique, le secteur de l'énergie se caractérise par une forte croissance des besoins de consommation des populations. Mais ce secteur reste fragile, en raison du faible taux d’accès à l’électricité qui freine l’atteinte de nos objectifs de développement économique et social. À cela s'ajoute le problème du coût élevé de l'électricité, avec une base de production majoritairement issue des produits pétroliers coûteux et volatils.

Face à ce constat, selon lui, le gouvernement du Sénégal, sous l’impulsion du président de la République, à travers le Plan Sénégal émergent (PSE), a entamé un important plan de modernisation du secteur de l’énergie avec pour objectif de produire une énergie de qualité, en quantité suffisante et à un coût compétitif. Cela s’est traduit par une diversification des sources avec notamment l’intégration des énergies renouvelables et la mise en œuvre prochaine de la stratégie Gas-to-power qui vise le remplacement progressif des centrales au fioul par des centrales au gaz.

"Aujourd’hui, l’engagement de notre pays pour le développement des énergies renouvelables n’est plus à démontrer. En effet, sur une puissance installée de 1 787 MW, les 30 % proviennent de sources renouvelables. C’est une performance dont très peu de pays peuvent se prévaloir ; et le Sénégal ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. C’est ainsi que pour impulser davantage le développement des énergies renouvelables et l’accès universel à l’énergie, notre pays a conclu, le 22 juin 2023, avec le groupe des partenaires internationaux composés de l’Allemagne, la France, l’Union européenne, le Royaume-Uni et le Canada, un partenariat pour une transition énergétique juste (JETP). Ce partenariat vise à soutenir les efforts du pays et permettre la consolidation d’un système énergétique sobre en carbone, résilient et durable", a confié M. Niane.

Pour permettre ainsi l’accélération du déploiement des énergies renouvelables, a-t-il précisé, les partenaires internationaux et les banques multilatérales de développement mobiliseront, pour une période initiale de 3 à 5 ans, à partir de 2023, 2,5 milliards d’euros de financements nouveaux et additionnels. Des financements supplémentaires pourront être mobilisés durant et au-delà de cette période pour soutenir les ambitions sénégalaises.

"Le Sénégal, pour sa part, s’est engagé à porter la part des énergies renouvelables en capacité installée à 40 % de son mix électrique d’ici à 2030. Le processus d’élaboration du plan d’investissement du JETP est déjà entamé et il devra être finalisé en juin 2024. Ce plan comprendra les projets à mettre en œuvre dans les différents secteurs pertinents ainsi que les mécanismes de financement adaptés. Nous sommes conscients que la transition énergétique juste ne saura se faire sans l’inclusion de toutes les parties prenantes, la prise en compte des besoins et préoccupations de tout un chacun notamment les populations qui en sont les premières bénéficiaires", a confié M. Niane.

Selon ce dernier, cet atelier est le premier d’une longue série de rencontres et de consultations des acteurs. Avant d’espérer qu'elles permettront d’impulser la mise en œuvre effective du partenariat pour un accès à une énergie durable et l’amélioration des conditions de vie des populations.

CHEIKH THIAM